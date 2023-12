Il manager del Crawley Town FC, John Yems, si è tirato fuori dopo le accuse di aver usato un linguaggio discriminatorio

"Non vediamo l'ora di iniziare la prossima era del Crawley Town Football Club", ha dichiarato Preston Johnson, co-presidente del club, in un comunicato di venerdì.

"Abbiamo l'opportunità di costruire su oltre 125 anni di ricca storia e di portare questo club al livello successivo. Siamo ansiosi di collaborare con i nostri giocatori e sostenitori per costruire una squadra e una comunità di cui i tifosi dei Red Devils possano continuare a essere orgogliosi, sia in campo che fuori".

La CNN ha cercato di contattare Yems tramite il club, ma non ha ricevuto risposta immediata.

In precedenza, la FA inglese aveva dichiarato alla CNN che stava conducendo un'indagine sulle accuse mosse a Yems. Venerdì la FA ha dichiarato alla CNN che la sua posizione è ancora valida.

Ad aprile, il club ha annunciato la sospensione di Yems in attesa di un'indagine e ha dichiarato che il razzismo e la discriminazione di qualsiasi tipo non saranno tollerati.

"Il Crawley Town Football Club è venuto a conoscenza di accuse serie e credibili secondo cui il manager della prima squadra John Yems avrebbe usato un linguaggio e un comportamento discriminatorio nei confronti dei nostri giocatori", ha dichiarato il club in un comunicato del 23 aprile.

Prendiamo sul serio queste accuse e, con effetto immediato, lo abbiamo sospeso a tempo indeterminato mentre indaghiamo e valutiamo ulteriori azioni punitive". Sia chiaro: il Crawley Town Football Club è al fianco dei suoi giocatori, dipendenti e tifosi e non tollererà mai razzismo o discriminazioni di alcun tipo".

Tony Burnett, amministratore delegato dell'organizzazione per l'uguaglianza e l'inclusione Kick It Out, ha dichiarato: "Voglio essere chiaro: si tratta di accuse. Ma si tratta comunque di accuse estremamente preoccupanti.

"Se il calcio vuole andare oltre incidenti come questi, dobbiamo dare la possibilità a chiunque sia testimone di discriminazioni come queste di denunciarle. Abbiamo bisogno che le persone si sentano sicure sapendo che le loro segnalazioni saranno prese sul serio e che hanno il sostegno di alleati nello spazio calcistico più ampio".

Il Crawley Town FC è attualmente al 12° posto in League Two e la prossima partita è prevista per il 7 maggio contro l'Oldham Athletic.

Il club ha dichiarato che la ricerca di un nuovo manager inizierà immediatamente e che il vice manager Lewis Young continuerà a ricoprire il ruolo di manager ad interim per il resto della stagione.

Fonte: edition.cnn.com