Il manager del Bremen Willi Lemke è morto.

Profondo cordoglio a Werder Bremen: Willi Lemke ci ha lasciato. Il lungimirante manager che ha guidato i Verde-Bianchi ai grandi successi negli anni '80 e '90 viene omaggiato da Werder come una delle "massime personalità della storia del calcio tedesco".

Una leggenda della Bundesliga ci ha lasciato: Wilfried "Willi" Lemke è morto. L'ex manager e presidente del consiglio di sorveglianza di Werder Bremen per molti anni è venuto a mancare lunedì all'età di 77 anni a Bremen. Il club ha annunciato la notizia sul proprio sito ufficiale.

Lemke ha segnato un'era vincente al club della Bundesliga dopo aver assunto la carica di manager nel 1981. Insieme all'allenatore Otto Rehhagel, ha reso i Verde-Bianchi un rivale maggiore del FC Bayern negli anni '80 e '90, vincendo i campionati tedeschi nel 1988 e nel 1993. Ha anche guidato la squadra alle vittorie in coppa nel 1991, 1994 e 1999. Prima del suo periodo a Werder, Lemke aveva lavorato per diversi anni come direttore generale dell'associazione di stato SPD di Bremen. Dopo aver lasciato il suo ruolo operativo a Werder nel 1999, è tornato alla politica e è rimasto un membro del consiglio di sorveglianza per molti anni.

"Sconvolti e profondamente addolorati"

"Willi Lemke è uno dei più grandi tifosi di Werder di tutti i tempi. La notizia della sua morte improvvisa ci ha sconvolti e ci riempie di profonda tristezza", ha dichiarato Dr. Hubertus Hess-Grunewald, presidente e presidente del consiglio di sorveglianza di Werder sul sito del club. "Willi verrà ricordato come una personalità innovativa, combattiva, appassionata, ambiziosa e controversa. Era sempre umano e accessibile. Pochi sono così strettamente associati a Werder come Willi Lemke. Il suo lavoro - sia all'interno del nostro club che oltre Bremen - è stato straordinario e di esempio. Era un cittadino del mondo che è sempre rimasto un hanseatico. I nostri pensieri sono con la sua famiglia in questo momento difficile."

Klaus Filbry, presidente del consiglio di amministrazione di Werder Bremen, ha aggiunto: "La sua morte improvvisa e prematura porta Werder SV a un arresto temporaneo. Willi Lemke appartiene indubbiamente alle massime personalità della storia del calcio tedesco."

