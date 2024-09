Il manager del Barcellona esprime rispetto per Flick e critica Gündogan.

Hansi Flick parte alla grande con il FC Barcelona: L'ex-allenatore della nazionale ha ottenuto vittorie nelle prime quattro partite di campionato, impressionando i suoi superiori con le sue prestazioni. Al contrario, un altro tedesco riceve meno elogi da parte del Barcellona.

Il presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, è entusiasta del nuovo allenatore, Hansi Flick. "Siamo molto soddisfatti dell'allenatore che abbiamo, la sua professionalità è indiscutibile e comunica in modo diretto e chiaro. Abbiamo una mentalità vincente", ha dichiarato Laporta. La striscia vincente all'inizio della stagione sotto l'ex allenatore della nazionale, con quattro vittorie in quattro partite di campionato, "ci dà incoraggiamento", ha aggiunto, "ma evitiamo l'euforia".

Il quotidiano catalano "Sport" ha riferito che Laporta è "innamorato" del tedesco. "Ci aspettiamo rigore, competenza e un allenatore che vive e respira il calcio ogni giorno, offrendoci un calcio che ci piace. Ha gettato le basi per gli obiettivi che aspiriamo a raggiungere", ha detto il capo del club, lodando: "Flick non fa scuse e si accontenta di ciò che ha. È esigente (...), ha rinvigorito lo spirito di cui avevamo bisogno".

Gli elogi per Flick possono anche essere interpretati come una critica tardiva del suo predecessore, Xavi. L'icona del club è stata criticata per tutta la scorsa stagione, annunciando addirittura il suo addio alla fine della stagione ad aprile, solo per tornare indietro - solo per essere licenziato a maggio. In precedenza, Xavi, che ha guidato il FC Barcelona a quattro titoli della Champions League come giocatore, ha criticato pubblicamente la situazione finanziaria del club e ha messo in discussione la competitività della sua squadra per la stagione corrente. Dichiarazioni che il potente capo del club Laporta sembra non aver apprezzato.

"Sopravvivrai"

"Mi sento come se avessimo portato a termine questa missione in mezzo a un terremoto. Non abbiamo mai avuto un attimo di respiro. Ho richiesto stabilità, ma non l'abbiamo mai ottenuta", ha detto Xavi in una conferenza stampa dopo l'annuncio della sua partenza involontaria. Al suo successore, ha detto: "Si troverà in una situazione molto difficile". così Xavi. "Consiglio all'allenatore entrante: Sopravvivrai. È un compito difficile e devi avere pazienza". Xavi ha assunto la guida del club gigante in difficoltà a novembre 2021 e l'ha portata al titolo di campione nel 2023.

Mentre Laporta ora è rapidamente soddisfatto di Flick, ha contraddetto la narrazione dell'ex professionista del Barcellona Ilkay Gündogan, che ha affermato che il club aveva venduto il centrocampista per necessità finanziarie. Era piuttosto una decisione puramente sportiva di Gündogan e del suo ex, nuovo club Manchester City: "Ha avuto conseguenze economiche per il nostro bilancio, ma la ragione non era economica".

L'ex capitano della nazionale tedesca è "un giocatore eccezionale e un individuo straordinario", ha evidenziato Laporta, "è stato un piacere averlo qui per un anno". Ma dopo una conversazione con l'allenatore Flick e dopo aver valutato la situazione all'interno della squadra, ha scelto di lasciare il Barcellona.

La Commissione che sorveglia gli affari del Barcellona potrebbe lodare l'ottimo inizio di Hansi Flick come allenatore del club, data la sua serie di vittorie. Al contrario, potrebbero esprimere preoccupazioni per le prestazioni del club

Leggi anche: