Il manager dei White Sox afferma che Josh Donaldson degli Yankees ha rivolto un commento razzista a Tim Anderson

"Ha fatto un commento razzista e questo è tutto ciò che dirò", ha detto La Russa ai giornalisti dopo la partita, aggiungendo che l'accusa è "molto forte".

La Russa non ha approfondito cosa è stato detto, ma il 28enne Anderson, che ha giocato tutte le sue sette stagioni nella Major League Baseball (MLB) a Chicago, ha detto che Anderson lo ha chiamato "Jackie" [Robinson] in modo irrispettoso.

"Stava cercando di chiamarmi Jackie Robinson, tipo 'Come va, Jackie?'". Anderson ha detto dopo la partita. "Non gioco in quel modo. Oggi non ho dato fastidio a nessuno, ma lui ha fatto quel commento ed è stato irrispettoso. Non credo che sia stato chiamato in causa. Non era necessario".

Jackie Robinson è stato il primo giocatore di colore nelle Major League.

Nel quinto inning, le panchine di entrambe le squadre si sono liberate dopo uno scontro verbale tra Donaldson e il catcher dei White Sox Yasmani Grandal a casa base.

Donaldson sembra indicare Anderson, che sta giocando in campo, ed entrambe le panchine si liberano. Anderson ha dovuto essere trattenuto dai compagni di squadra. Entrambe le squadre sono state ammonite, ma nessuno è stato espulso dalla partita.

Anderson ha detto che non era la prima volta che Donaldson gli rivolgeva un commento durante la partita. "È successo nel primo tempo, la prima volta che è entrato in campo, e l'ho risparmiato quella volta. Poi è successo di nuovo, ed è stato semplicemente fuori luogo. Non dobbiamo giocare in questo modo", ha detto Anderson.

Quando gli è stato chiesto se fosse d'accordo con l'affermazione di La Russa che il commento fosse razzista, Anderson ha risposto: "Sì, sulla stessa linea".

Donaldson, dopo la partita, ha ammesso di aver chiamato Anderson "Jackie", ma ha negato qualsiasi intento razzista nel commento.

"Non stiamo cercando di scatenare risse o cose del genere", ha detto Donaldson ai giornalisti dopo la partita. "Ovviamente ha ritenuto che fosse irrispettoso e, se lo ha fatto, mi scuso perché non è quello che stavo cercando di fare".

Donaldson ha aggiunto che avrebbe affrontato la situazione con Anderson, ma non era sicuro di quanto Anderson sarebbe stato "disposto" a farlo.

Donaldson ha affermato che si trattava di uno scherzo tra loro due, e ha detto che avevano già scherzato su questo argomento dopo l'intervista del 2019 di Anderson con Sports Illustrated, in cui si era definito "il Jackie Robinson di oggi".

"Mi sento un po' il Jackie Robinson di oggi", ha detto Anderson nel 2019, affermando di voler riportare il "divertimento" nel baseball. "È una cosa enorme da dire. Ma è bello, amico, perché lui ha cambiato il gioco e io sento di essere arrivato a un punto in cui devo cambiare il gioco".

La MLB sta esaminando la questione e sta parlando con tutte le parti coinvolte, ha dichiarato alla CNN una fonte a conoscenza della situazione.

Tra Anderson e Donaldson ci sono dei precedenti recenti. In una partita tra Yankees e White Sox lo scorso fine settimana, i due giocatori si sono scontrati su un tentativo di tag pickoff in terza e Anderson si è opposto al tag di Donaldson.

La CNN ha contattato i White Sox e gli Yankees per ulteriori commenti.

