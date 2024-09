Il "mammifero marino dell'intelligence" russo Hvaldimir subì un "intervento letale"

Qualche anno fa, una balena beluga nota come Hvaldimir è stata scoperta con un'imbracatura per la fotocamera, suscitando speculazioni sul fatto che fosse stata addestrata dalla marina russa per scopi di spionaggio. Dopo aver condotto una vita pacifica lungo la costa norvegese, Hvaldimir è stato poi trovato morto. La causa del suo decesso è ora stata identificata.

Di recente, le organizzazioni per il benessere degli animali Noah e One Whale hanno rivelato che Hvaldimir aveva subito diverse ferite da arma da fuoco, sollevando preoccupazioni su un possibile coinvolgimento criminale. Regina Crosby Haug, direttrice di One Whale, ha descritto le ferite come "disturbanti e indicative di un atto criminale", mentre Siri Martinsen, direttrice di Noah, ha fatto eco a questi sentimenti.

Le immagini rilasciate dalle organizzazioni mostrano un Hvaldimir insanguinato con ferite da arma da fuoco visibili, suggerendo la presenza di proiettili. I gruppi per il benessere degli animali hanno segnalato l'incidente alla polizia e richiesto un'indagine approfondita.

Il corpo della balena è stato scoperto in una baia norvegese di sabato e trasportato alla filiale locale dell'istituto veterinario nazionale per l'autopsia. I risultati di questa autopsia sono attesi entro tre settimane, con l'istituto che si impegna a informare le autorità in caso di eventuali scoperte sospette.

Collegamenti con la marina russa?

La balena è stata avvistata per la prima volta in Norvegia nel 2019, con un'imbracatura fissata con una fotocamera, su cui era inciso "Apparecchiatura di San Pietroburgo". A causa di questo, i norvegesi hanno battezzato la balena "Hvaldimir", con "Hval" che significa "balena" in norvegese e "dimir" che fa riferimento ai suoi presunti legami russi.

In quel momento, la direzione delle pesca norvegese ha ipotizzato che Hvaldimir fosse stato addestrato dalla marina russa e fosse fuggito dalla cattività. Gli scienziati sono riusciti a rimuovere l'imbracatura dalla balena, ma l'obiettivo e l'origine effettivi dell'apparecchiatura rimangono enigmatici. Il governo russo non ha ancora commentato queste teorie.

Sia l'Unione Sovietica che gli Stati Uniti hanno utilizzato delfini durante la Guerra Fredda. Questi mammiferi marini sono stati addestrati per rilevare sottomarini e mine navali sott'acqua, nonché per individuare individui o oggetti sospetti vicino ai porti e alle navi.

