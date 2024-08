- Il maltempo rovina i negozi di ferramenta

Il maltempo di maggio e giugno, insieme all'esitazione degli acquirenti nel fare acquisti, ha compromesso gli affari per i mercati dell'edilizia e i centri giardinaggio in Germania nel primo semestre dell'anno. Freddo, pioggia e tempeste persistenti hanno raffreddato l'entusiasmo dopo un buon inizio d'anno, come riferito dall'Associazione del Commercio per il Fai da Te, l'Edilizia e il Giardinaggio (BHB) di Colonia.

Nel primo semestre del 2024, le vendite sono diminuite dell'1,9 percento rispetto all'anno precedente, a 11,15 miliardi di euro. Tra aprile e giugno, sono state addirittura del 4,5 percento inferiori. Anche se il Campionato Europeo di Calcio UEFA tenutosi nel paese ha avuto un effetto positivo sull'industria, non è stato sufficiente a compensare questo. Secondo l'associazione, i maggiori cali nelle categorie di prodotti nei primi sei mesi dell'anno sono stati nei piastrellati (-14,2 percento) e nel nuovo mobilio da giardino (-9,6 percento). Le aziende hanno registrato aumenti in prodotti come semi di prato e piante, nonché per la protezione delle piante.

Tuttavia, il portavoce del consiglio della BHB, Peter Tepass, è rimasto ottimista: "Le fluttuazioni legate al tempo esistono da sempre, e le ultime settimane con già miglioramenti mostrano chiaramente che le persone hanno solo rimandato, non abbandonato, le loro attività di giardinaggio".

Nonostante le sfide nei mercati dell'edilizia e nei centri giardinaggio, il settore del commercio al dettaglio, in particolare i rivenditori di semi di prato e piante e la protezione delle piante, ha registrato una crescita nel primo semestre del 2024. Questa positività nel settore del commercio al dettaglio contrasta con i cali registrati nei piastrellati e nel nuovo mobilio da giardino.

