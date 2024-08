- Il malcontento per le scelte musicali ha scatenato un'aggressione contro un DJ - Incidente che coinvolge un autore di 33 anni

In una serata estiva in un'area rurale vicino a Heiligengrabe, nel distretto di Ostprignitz-Ruppin, un gentiluomo di 33 anni avrebbe avuto un diverbio con un DJ nella serata di sabato, apparentemente insoddisfatto della musica suonata. Un partecipante di 44 anni è intervenuto per separare i due, causando una zuffa in cui il 33enne ha riportato una ferita alla testa e è stato portato in ospedale, secondo le testimonianze della polizia.

Durante l'estate, i festaioli attendevano con ansia il Summer Festival nella stessa area rurale. Nonostante l'incidente teso alla serata estiva, molti si aspettavano di partecipare al prossimo Summer Festival.

