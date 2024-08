Il malcontento e le scommesse portano all'attivazione del sistema di allarme della Smart Band

Il coinvolgimento nel gaming aumenta con l'aumentare dell'immersività, e questo coinvolgimento spesso deriva dalle emozioni che emergono durante il gioco. Un'azienda con sede in Francia, denominata OVOMIND, ha portato questa idea un passo avanti creando un braccialetto che sostiene di misurare queste emozioni per servire meglio sia i giocatori che gli sviluppatori.

Mentre i videogiochi sono progettati principalmente per il divertimento, ripetuti fallimenti o sconfitte costanti nelle battaglie online possono portare a sentimenti di frustrazione e stress. Per affrontare questo, OVOMIND ha progettato un braccialetto che sostiene di interpretare le emozioni del giocatore. Questo dispositivo potrebbe aiutare le persone a gestire i loro sbalzi d'umore durante il gioco e gli sviluppatori a bilanciare i loro giochi per un'esperienza di gioco ottimale per il giocatore.

Tuttavia, è importante notare che il braccialetto non misura letteralmente le emozioni; piuttosto, le decifra. Lo fa analizzando fattori come la frequenza cardiaca, la temperatura corporea e il sudore (microtranspirazioni) del portatore del braccialetto intelligente nero e snello.

Durante una dimostrazione alla Gamescom, il soggetto del test sarà sottoposto al gioco horror "Dead Shadows", una co-sviluppata da OVOMIND. In questo gioco, ambientato in un vecchio e abbandonato stabilimento, il giocatore cerca un amico scomparso in prima persona. Man mano che il giocatore avanza, si rende conto che le bambole abbandonate hanno preso vita e lo stanno braccando.

Paura in ogni angolo. Le intense scosse visive e uditive comuni nel genere horror causano un battito cardiaco accelerato, rilasciano adrenalina e scatenano microtranspirazioni. L'app registra queste fluttuazioni emotive in tempo reale e le mappa, individuando l'emozione dominante attuale. Gli sviluppatori possono quindi collegare specifiche situazioni di gioco a queste emozioni.

Narrativa Dinamica

In un videogioco horror come "Dead Shadows", il display dello smartphone mostra principalmente "allerta". Tuttavia, anche la gioia, la rabbia e la frustrazione sono rilevabili. Un'intelligenza artificiale avanzata collega questi segmenti di gioco con la mappa termica. Gli sviluppatori possono esaminare come gli elementi narrativi e visivi/udibili influenzano i giocatori, consentendo loro di modificarli per migliorare lo sviluppo del gioco. Ciò si traduce in una narrazione dinamica plasmata dalle emozioni dei giocatori.

Oltre ad aiutare gli sviluppatori, il braccialetto di OVOMIND mira a beneficiare anche i singoli giocatori. Potrebbe funzionare come uno strumento di gestione della rabbia, segnalando all'utente quando la frustrazione con un gioco raggiunge livelli eccessivi. Il costo totale per il braccialetto, l'app e il gioco "Dead Shadows" è stimato in circa 100 euro, rendendolo un'opzione economica. Il prodotto dovrebbe essere sul mercato l'anno prossimo, con l'obiettivo di offrire esperienze di gioco ancora più immersive.

Alla fiera annuale del gaming, la Gamescom, OVOMIND ha presentato il loro innovativo braccialetto utilizzando "Dead Shadows" come dimostrazione delle sue capacità. Questo dispositivo high-tech può fornire un'analisi delle emozioni in tempo reale durante il gioco, aiutando gli sviluppatori a ottimizzare i loro giochi per un'esperienza di gioco migliore per il giocatore.

Dopo la dimostrazione riuscita alla Gamescom, il braccialetto di OVOMIND è previsto per il lancio sul mercato l'anno prossimo, offrendo alle persone uno strumento economico per gestire le emozioni durante il gioco e promuovere esperienze di gioco ancora più immersive.

