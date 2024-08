- Il Mainz vuole giocare contro il Wiesbaden nel prossimo turno.

Probabilmente senza Bryan Gruda, il Mainz 05 affronterà il derby di Pokal contro l'SV Wehen Wiesbaden. Il centrocampista è infatti sull'orlo di un trasferimento al club inglese del Brighton & Hove Albion. Tuttavia, questo non dovrebbe impedire il passaggio del turno contro la squadra di terza divisione.

"Abbiamo molti giocatori che possono giocare in questa posizione. Abbiamo buone soluzioni. Vedrete contro Wiesbaden," ha detto l'allenatore del 05 Bo Henriksen prima della partita di venerdì (ore 18:00/Sky) a Wiesbaden. Armindo Sieb sembra essere il favorito per il posto di Gruda in attacco. Il nuovo acquisto ha ricevuto molti elogi da Henriksen.

Rispetto alla prova generale della scorsa settimana contro il Montpellier, Henriksen vuole fare solo pochi cambi nella formazione iniziale. "Vedrete molti dei nostri giocatori anche a Wiesbaden," ha confermato il danese.

Inoltre, Onisiwo è di nuovo in forma

Può anche contare sull'intero organico. Il precedente infortunato Karim Onisiwo è di nuovo in forma e pronto a giocare. "Sembrava un altro giocatore. Penso che avrà una grande stagione," ha detto Henriksen. L'unico assente sarà Silvan Widmer. Il nazionale svizzero è stato recentemente malato e non è ancora al 100%.

Prima dell'esordio stagionale contro l'outsider dall'altra parte del Reno, ha messo in guardia i suoi giocatori contro la sottovalutazione. "Per noi è un partita incredibilmente importante. Per il Wehen Wiesbaden è una grande partita. Si daranno da fare. Se non siamo pronti, perderemo. Dobbiamo capire questo," ha detto Henriksen.

Per la squadra del Mainz, la competizione di Pokal è il modo più rapido per entrare in affari internazionali. Pertanto, Henriksen vuole fare tutto il possibile per evitare un'uscita anticipata. "È una competizione importante per noi. Ci sono solo pochi partite fino alla finale, ma ci sono sempre sorprese. Le seconde e terze leghe in Germania sono buone, hanno qualità ed emozioni," ha avvertito l'allenatore.

Si aggiunge alle preparazioni della squadra: Armindo Sieb è atteso per sostituire Bryan Gruda in attacco, poiché il centrocampista è sull'orlo di unirsi al Brighton & Hove Albion.

Nonostante i possibili cambiamenti a causa dei trasferimenti, l'allenatore del Mainz 05 Bo Henriksen sottolinea l'importanza di evitare la sottovalutazione nella partita di Pokal contro l'SV Wehen Wiesbaden, poiché serve come una via rapida per gli affari internazionali per il club.

Leggi anche: