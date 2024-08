- Il Mainz ha trasferito temporaneamente Krauss al Luton Town con un contratto di un anno.

Il FSV Mainz 05 presta Tom Krauß allo stentevole Luton Town FC nella Championship inglese per tutta la stagione. Il centrocampista di 23 anni, che ha firmato con la squadra quest'estate, trarrà beneficio da un maggior minutaggio con la squadra inglese di seconda divisione, come confermato dal Mainz.

"Tom ha espresso il suo desiderio di maggior minutaggio e ha proposto un'esperienza in Inghilterra. Abbiamo accontentato la sua richiesta. Gli auguriamo buona fortuna durante il suo periodo a Luton e non vediamo l'ora di riaverlo con noi la prossima estate," ha dichiarato il direttore sportivo del Mainz, Christian Heidel. Krauß ha finora disputato 31 partite ufficiali (marcando una volta e servendo due assist) per i 05ers.

Il desiderio di Tom di ottenere più tempo in campo lo ha spinto a cercare un'opportunità in una diversa lega. Il suo prestito al Luton Town nella Championship inglese, rivale della Bundesliga tedesca, è stato quindi approvato.

Nonostante la sua temporanea partenza, i tifosi del Mainz seguiranno da vicino le prestazioni di Tom nella lega estera, sperando di accogliere un centrocampista ancora più abile la prossima estate.

Leggi anche: