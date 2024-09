Il Magonza si assicura la sua prima vittoria di stagione grazie a gol segnati rapidamente.

Mainz 05 ha conquistato la prima vittoria in Bundesliga della stagione in un emozionante 3:2 contro Augusta, nonostante abbia giocato per gran parte della partita in inferiorità numerica. Sotto la guida di Bo Henriksen, la squadra ha incontrato difficoltà all'inizio della stagione, ma alla fine è riuscita a ottenere una vittoria degna di nota.

Due reti rapide di Armindo Sieb (13') e Jonathan Burkardt (15') hanno messo Mainz in una posizione di vantaggio, ma Keven Schlotterbeck (25') ha pareggiato subito per Augusta. Tuttavia, la squadra ospite non è riuscita a sfruttare il vantaggio numerico dopo l'espulsione di Nadiem Amiri (35'). Burkardt ha segnato la sua seconda rete della partita (49') per ridare il vantaggio a Mainz, ma Samuel Essende (57') ha pareggiato di nuovo per Augusta, per cui è stato anche espulso (70'), lasciando la squadra in inferiorità numerica. Negli ultimi minuti, l'arbitro Sören Storks ha esaminato un possibile rigore per Augusta, ma alla fine ha deciso di non assegnarlo.

Henriksen è rimasto calmo nonostante i risultati altalenanti di Mainz all'inizio della stagione. "Non sono preoccupato", ha detto. "È solo calcio. Lottiamo per vincere ogni giorno e serve un po' di pazienza". La sua squadra sembrava aver capito questo, iniziando cautamente ma acquistando sempre più sicurezza con il passare del tempo.

Augusta ha iniziato la partita con aggressività, premendo forte e cercando aperture. Tuttavia, la loro pressione non si è tradotta in molte occasioni e Mainz ha gradualmente acquisito sicurezza. Sieb ha aperto le marcature su assist di Philipp Mwene, e Burkardt ha allungato il vantaggio con un altro colpo di testa su assist dello stesso Mwene.

Mainz si è ritirato dopo i primi gol, permettendo ad Augusta di prendere il controllo. La rete di Schlotterbeck ha dato nuova vita ad Augusta, che ha sfiorato il pareggio con Vargas (27'). Dopo l'espulsione di Amiri, Augusta ha dominato la partita, ma la seconda rete di Burkardt ha ridato il vantaggio a Mainz.

Augusta è uscita più determinata nella ripresa, alla ricerca del pareggio. Essende ha riportato la squadra in partita, ma la sua espulsione ha lasciato Augusta in inferiorità numerica. Nonostante i loro sforzi, Augusta non è riuscita a trovare il pareggio e Mainz ha conquistato una vittoria sofferta. Il portiere di Mainz Robin Zentner ha parato un tentativo

Leggi anche: