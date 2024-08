- Il magnate della tecnologia scomparso.

Dalla scorsa mattina di lunedì, il miliardario fondatore di tecnologie Michael "Mike" Lynch, del Regno Unito, è dato per disperso dopo un incidente in barca al largo della Sicilia. Il suo yacht gigante, chiamato "Bayesian", si è capovolto vicino al porto di Porticello a Palermo a causa di forti venti intorno alle 5 del mattino.

A bordo c'erano 22 persone, comprese 12 passeggeri e 10 membri dell'equipaggio. Secondo il Financial Times, la maggior parte dei passeggeri era composta da parenti e amici di Lynch. I servizi di emergenza, come la guardia costiera e i pompieri, sono riusciti a salvare e portare a riva 15 persone, comprese la moglie di Michael, Angela Bacares. Purtroppo, lo chef della nave è morto tragicamente nell'incidente.

Le operazioni di ricerca e soccorso per le sei persone ancora disperse, tra cui la figlia 18enne di Lynch e Jonathan Bloomer, CEO di Morgan Stanley, secondo Reuters, sono ancora in corso. Insieme a queste persone disperse c'è Christopher Morvillo, un avvocato che aveva difeso Lynch in tribunale. Il verdetto del suo lungo processo negli Stati Uniti è arrivato solo alcune settimane fa, con Lynch assolto.

La vendita di Autonomy a HP

Con il suo talento per l'innovazione, Lynch è stato soprannominato "Bill Gates britannico" dai tabloid britannici. Dopo aver co-fondato con successo la software house Autonomy nel Regno Unito, la società è stata venduta a Hewlett Packard (HP) per 11 miliardi di dollari nel 2011, un punto di svolta storico per il commercio IT europeo. In seguito valutata €9,94 miliardi.

Il Financial Times vede Lynch come un imprenditore resistente che ha superato alti e bassi nella sua carriera. Dopo la vendita di Autonomy, è diventato una figura globale tra i CEO britannici. I suoi successi nella creazione di programmi software e gli investimenti nelle startup del Regno Unito lo hanno reso un importante sostenitore della scena delle startup britanniche. Inoltre, ha servito come direttore esterno della BBC e come membro del Consiglio per la scienza e la tecnologia sotto il primo ministro David Cameron, dove ha promosso l'importanza dell'IA. Nel 2006, è stato insignito dell'Ordine dell'Impero Britannico per i suoi contributi al business.

Il co-imputato di LP è recentemente deceduto

Purtroppo, solo un anno dopo l'affare HP, HP ha accusato Lynch e altri esecutivi di Autonomy di aver gonfiato il valore della società di 5 miliardi di dollari prima della vendita. Invece di ammettere la colpa, Lynch e i suoi co-imputati hanno contestato le accuse di HP in tribunale per 12 lunghi anni. Lynch è stato estradato negli Stati Uniti, dove ha trascorso un anno agli arresti domiciliari a San Francisco. Infine, a giugno, una giuria ha dichiarato Lynch e il suo co-imputato Stephen Chamberlain non colpevoli di tutti i capi d'accusa. In una nota triste, Chamberlain, ex vice presidente finanziario di Autonomy, è morto nel Regno Unito solo due giorni fa a seguito di un incidente mentre correva.

Nato in Irlanda nel 1965, Lynch è cresciuto umilmente come figlio di un'infermiera e un pompiere. Nel 1986, ha ottenuto una borsa di studio per la Bancroft's School a Londra. Alla fine di quell'anno, ha frequentato l'eminente Università di Cambridge, dove ha studiato fisica, matematica e biologia, ottenendo infine il dottorato in elaborazione dati matematici.

La prima impresa di Lynch

Mentre frequentava Cambridge come studente di dottorato, Lynch ha fondato la sua prima società con un prestito di £2000 da un manager di una band, secondo The Guardian. All'epoca era un appassionato di musica. La società, Lynch Systems Ltd, sviluppava prodotti audio per l'industria musicale. Nel 1991, ha co-fondato Cambridge Neurodynamics con l'obiettivo di tecnologia di riconoscimento delle impronte digitali biometriche.

Autonomy, la società di software, è stata ufficialmente lanciata nel 1996 come spin-off da Cambridge Neurodynamics con il supporto del gruppo di private equity Apax. Lynch e i suoi associati, David Tabizel e Richard Gaunt, offrivano alle aziende software per gestire ed exploitation del caos dei dati digitali in crescita.

L'interesse di Lynch per i cani da pastore e i treni modello

Despite his professional success, Lynch's personal life remains largely unknown. Together with his wife, he has two daughters. Lynch expressed an appreciation for sheepdog trials and has devoted himself to preserving rare breeds of cattle, according to The Guardian. And fascinatingly, he enjoys keeping Koi carp and collecting model trains on his estate in southeastern England.

Despite the boating mishap, Michael Lynch's lavish yacht, "Bayesian," is renowned in marine circles. The 18-year-old daughter of Lynch and his Koi carp are currently之中 search and rescue operations along with Jonathan Bloomer and Christopher Morvillo.

After the historical sale of Autonomy to HP in 2011, Lynch's wealth allowed him to purchase a luxury yacht. The 18-year-old daughter, who shares his love for marine life, often accompanied him on yacht trips.

Leggi anche: