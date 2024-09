Il magistrato sta valutando la richiesta di rilascio da parte del fornitore di munizioni Rust, dopo lo scioglimento del procedimento contro Alec Baldwin.

Avvocati di Hannah Gutierrez Reed, responsabile degli armamenti nel film, hanno presentato una petizione in luglio chiedendo un nuovo processo o l'archiviazione delle accuse, facendo riferimento a "comportamento prosecutore straordinariamente scorretto" e ripetute accuse di gravi e persistenti violazioni delle norme di scoperta da parte delle autorità.

La squadra legale di Gutierrez Reed ha chiesto al tribunale di revocare la sua detenzione e rimuovere Kari Morrissey dal suo ruolo di procuratore speciale a causa del suo comportamento scorretto scoperto e delle infrazioni commesse nel caso specifico di Gutierrez Reed.

In risposta, i pubblici ministeri hanno chiesto al tribunale di respingere la loro richiesta di immediata liberazione, sostenendo che era prematura.

Quasi tre anni dopo che la cineasta Halyna Hutchins, di 42 anni, è stata uccisa da un proiettile vivo sparato da una pistola di scena in possesso dell'attore Alec Baldwin sul set di un film western il 21 ottobre 2021, la morte di Hutchins sul set ha segnato il primo simile incidente dal 1993, quando l'attore Brandon Lee è rimasto ferito sul set di "The Crow", suscitando grande curiosità su come i proiettili vivi siano finiti sul set e se Baldwin avesse violato le norme di sicurezza delle armi da fuoco.

Come responsabile degli armamenti sul set del film, Gutierrez Reed è stata condannata per omicidio colposo in marzo e stava scontando una pena detentiva di 18 mesi per il suo ruolo nella morte di Hutchins.

Durante il processo, i pubblici ministeri hanno sostenuto che aveva ripetutamente violato le linee guida sulla sicurezza e trascurato i suoi doveri, permettendo che sei proiettili vivi finissero sul set. D'altra parte, il suo avvocato difensore ha sostenuto che era stata fatta da capro espiatorio per la responsabilità dell'amministrazione del set del film e degli altri membri dell'equipaggio riguardo ai problemi di sicurezza.

Baldwin è stato anche incriminato per omicidio colposo, dichiarandosi non colpevole. Al suo processo in luglio, l'accusa lo ha accusato di aver violato le linee guida fondamentali sulla sicurezza delle armi da fuoco puntando la pistola di scena verso Hutchins e premendo il grilletto, ma la sua difesa ha sostenuto che la responsabilità era dell'armatore del film e del primo assistente alla regia, che avrebbero permesso a un proiettile vero di essere inserito nella pistola di scena di Baldwin.

Tuttavia, solo pochi giorni dopo l'inizio del suo processo, la giudice Mary Marlowe Sommer ha archiviato le accuse e ha deciso che l'accusa non aveva condiviso adeguatamente le prove con la difesa. Ha considerato la nascosta delle prove "deliberata e intenzionale" e ha archiviato il caso senza una decisione finale, il che significa che non poteva essere ripresentato.

La squadra legale di Baldwin aveva sostenuto che gli investigatori non avevano sufficientemente rivelato che un uomo aveva presentato agli investigatori una scatola di munizioni presumibilmente legata al caso. Questa affermazione ha portato al deragliamento del processo e a una situazione insolita in cui il procuratore speciale ha acconsentito a testimoniare come testimone e rispondere alle domande sotto giuramento dell'avvocato difensore Alex Spiro.

Leggi anche: