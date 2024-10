Il magistrato sta esaminando le direttive da dare alla giuria nel processo dei tre ex agenti di polizia di Memphis coinvolti nella morte di Tyre Nichols.

Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Mark Norris ha trascorso ore in isolamento per finalizzare le complesse istruzioni che la giuria avrebbe ricevuto prima di iniziare le deliberazioni, causando il rinvio delle conclusioni anticipate nel caso. Durante le sessioni mattutine e pomeridiane presiedute da Norris, gli avvocati hanno discusso questioni riguardanti queste istruzioni.

Durante la discussione pomeridiana, il procuratore Forrest Christian ha sottolineato che per condannare gli ufficiali per l'uso eccessivo della forza, i giurati devono stabilire che è stato inflitto danno fisico a Nichols.

La giuria ha trascorso un'intera giornata in una stanza separata, portando Norris a commentare che stavano sprecando tempo lì.

Dopo la presentazione del caso del procuratore il giovedì, gli avvocati della difesa hanno richiesto l'acquittamento, sostenendo che non era stata presentata abbastanza prova dall'accusa. Norris ha respinto queste richieste il martedì.

Gli avvocati di Tadarrius Bean, Demetrius Haley e Justin Smith hanno sospeso le loro apparizioni in tribunale il lunedì, dopo aver chiamato esperti per contrastare le affermazioni dell'accusa secondo cui gli ufficiali avevano usato la forza eccessiva, non erano intervenuti e non avevano informato i loro supervisori e il personale sanitario della gravità dell'aggressione.

Il video mostra cinque ufficiali, tutti neri, che hanno avuto scontri fisici con Nichols, un uomo nero, a circa un isolato da casa sua mentre gridava per sua madre. Due di questi ufficiali, Desmond Mills e Emmitt Martin, hanno confessato il loro ruolo e hanno testimoniato per l'accusa.

Nichols è morto il 10 gennaio 2023, tre giorni dopo l'incidente. L'autopsia ha rivelato che Nichols, padre di un figlio di 7 anni, è morto per le ferite alla testa. Il referto ha elencato lesioni cerebrali, oltre a tagli e contusioni sulla testa e su altre parti del corpo.

Questi cinque ufficiali facevano parte dell'Unità Scorpione, che cercava droga, armi illegali e criminali violenti. La squadra è stata sciolta dopo la morte di Nichols.

Durante un controllo del traffico, gli ufficiali hanno utilizzato spray al pepe e un Taser contro Nichols, ma il 29enne è riuscito a fuggire, come mostrato nel video. L'accusa ha sostenuto che gli ufficiali hanno sottoposto Nichols a violenza fisica a causa dei suoi tentativi di fuga, citando la diffusa pratica della polizia nota come "street tax" o "run tax".

Haley, Bean e Smith sono stati arrestati con accuse federali di uso eccessivo della forza, mancato intervento e ostacolo alla giustizia attraverso la manipolazione dei testimoni. Le condanne in questi casi potrebbero comportare l'ergastolo.

Inoltre, i cinque ufficiali sono stati accusati di omicidio di secondo grado in un processo penale statale, dove hanno tutti dichiarato di non colpevoli. Martin e Mills potrebbero modificare le loro p

Leggi anche: