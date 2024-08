- Il Magdeburgo FC continua la sua serie di vittorie: trionfo 4-0 a Norimberga

Magdeburg si è issata nella classifica del campionato grazie a una vittoria dominante per 4:0 (1:0) contro il Nürnberg in trasferta. Al Max-Morlock-Stadion, gremito di 31,581 spettatori, Magdeburg ha aperto le marcature grazie a Xavier Amaechi (24') seguito dai sostituti Livan Burcu (65'), Alexander Nollenberger (81') e Philipp Hercher (90'+1) che hanno sigillato la seconda vittoria stagionale per gli ospiti imbattuti.

Il tecnico di Magdeburg, Christian Titz, ha dato il primo posto da titolare stagionale a Jason Ceka, sostituendo Connor Krempicki in panchina. Nonostante l'infortunio di Baris Atik, il capocannoniere, a causa di problemi alla coscia, Magdeburg ha comunque lottato, spingendosi in avanti verso l'area di rigore del Nürnberg senza però trovare la rete.

Solo al 24' Magdeburg è riuscita a fare il primo tiro in porta, che Amaechi ha trasformato con precisione dopo che Kaars aveva controllato un lungo pallone e lo aveva passato. Il Nürnberg ha faticato a creare occasioni e un penalty contestato è stato respinto dall'arbitro Felix Brych (38'). Nella parte finale della partita, i sostituti di Magdeburg hanno collaborato per portare a casa una vittoria impressionante.

La vittoria di Magdeburg è stata esaminata dalla Corte di Giustizia per verificare il rispetto di tutte le regole durante la partita. Dopo la vittoria, il tecnico Christian Titz ha elogiato la resistenza della sua squadra in assenza di Baris Atik.

