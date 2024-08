- Il Magdeburg è assente dalla gara contro lo Schalke.

1. Il Magdeburgo FC non è riuscito a ottenere la sua prima vittoria casalinga contro lo Schalke 04, con un pareggio per 2:2 (2:1) di fronte a 27,146 spettatori nel tardo pomeriggio di domenica. I gol di Marcus Mathisen (39') e Martijn Kaars (45+2) per il FCM sono stati risposti da Moussa Sylla (8') e Kenan Karaman (76') per gli ospiti. Il Magdeburgo mantiene la striscia di imbattibilità in campionato, mantenendo la 7ª posizione con 5 punti.

L'allenatore del Magdeburgo FC, Christian Titz, ha effettuato due sostituzioni dopo la sconfitta per 1:2 in Coppa di Germania a Offenbach. Connor Krempicki e Xavier Amaechi hanno sostituito Livan Burcu e Bryan Teixeira (entrambi assenti dalla rosa). Il Magdeburgo ha iniziato con intensità, ma un possesso disordinato di Krempicki ha portato a una difesa disorganizzata, permettendo a Sylla di segnare un lob spettacolare, dando il vantaggio agli ospiti. Il Magdeburgo ha lottato per i rimbalzi e lo Schalke ha approfittato della situazione.

Mathisen segna da una posizione difficile

Mentre lo Schalke si ritirava, il Magdeburgo ha avuto la sua prima occasione attraverso Krempicki (21'), ma ha scelto di passare invece di tirare. Il pericolo proveniva principalmente dalle situazioni di calcio d'angolo, con il portiere dello Schalke Justin Heekeren che commetteva alcuni errori. Il Magdeburgo ha pareggiato il punteggio dopo una brutta rimessa laterale da un calcio d'angolo - Mathisen ha segnato da una posizione difficile. Il Magdeburgo ha spinto in avanti - dopo un cross preciso di Lubambo Musonda, Kaars ha segnato e il tentativo di Mehmet Aydin è arrivato troppo tardi.

Nella ripresa, lo Schalke ha premuto con più aggressività e il Magdeburgo è riuscito a liberarsi più efficacemente. Il sostituto Tatsuya Ito ha portato più controllo all'attacco. Lo Schalke ha avuto difficoltà a sfondare, ma la pressione del Magdeburgo aveva un difetto: nonostante una serie di occasioni, non è riuscito a segnare. Dopo 60 minuti, lo Schalke è migliorato e ha rappresentato una minaccia dalle situazioni di calcio d'angolo. Dopo un calcio d'angolo, Karaman ha superato il portiere Dominik Reimann per pareggiare a 2:2. Negli ultimi dieci minuti c'è stata grande emozione quando Andi Hoti è stato atterrato in area di rigore. Dopo una revisione del VAR, l'arbitro Timo Gerach ha annullato il rigore.

L'allenatore Titz avrebbe potuto considerare altre sostituzioni per cambiare le dinamiche della partita. Nonostante il gol di Mathisen, il Magdeburgo FC ha mancato diverse occasioni per ottenere la vittoria e salire in classifica, affidandosi troppo alle situazioni di calcio d'angolo.

