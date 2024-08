- Il Maestro Leverkusen continua il suo percorso, aderendo con perseveranza al suo precedente modello

Altro successo in extremis per Leverkusen sigilla un avvio perfetto alla nuova stagione. Il giocatore internazionale Florian Wirtz ha segnato in overtime (90.+11) per garantire una vittoria per 3-2 (2-0) contro il Borussia Mönchengladbach. Al momento, la squadra di Coach Xabi Alonso è virtualmente imbattibile nella Bundesliga. Wirtz ha sfruttato una seconda occasione creata dal suo rigore fallito, parato dal portiere di Gladbach Jonas Omlin in precedenza.

Granit Xhaka (12') e Wirtz (38') avevano dato al Leverkusen un vantaggio di 2-0 all'inizio, ma i gol di Nico Elvedi (59') e Tim Kleindienst (85') hanno fatto pensare che il Leverkusen non avrebbe vinto. Tuttavia, di fronte a 54,042 spettatori, il Leverkusen, come lo scorso anno, ha segnato un gol cruciale in extremis.

Il Leverkusen rimane imbattuto in 35 partite consecutive di Bundesliga e 42 in tutte le competizioni nazionali. Per il Gladbach, che aveva iniziato la stagione con grandi speranze, questa è stata la prima delusione. La partita è stata momentaneamente sospesa dopo l'intervallo a causa di fumogeni.

Leverkusen inizia la Bundesliga senza cambiamenti nella formazione iniziale

"Il passato è storia", aveva sottolineato l'allenatore del Bayer Xabi Alonso giovedì. All'inizio della partita, ha presentato la sua squadra campione senza nuovi giocatori titolari, compreso Lukas Hradecky e i due ex giocatori del Gladbach, Granit Xhaka e Jonas Hofmann. Il difensore della nazionale Jonathan Tah era anche in campo, come capitano difensivo della squadra. Non è ancora chiaro se il suo trasferimento al Bayern Monaco si concluderà. I tre nuovi acquisti, Martin Terrier, Aleix Garcia e Jeanuel Belocian, sono rimasti tutti in panchina.

I tifosi del Gladbach, come due volte prima, hanno celebrato l'inizio della stagione con una marcia bianca dal centro della città allo stadio. Hanno mancato la presenza del centrocampista Manu Kone, che potrebbe ancora partire per un'altra squadra durante questo periodo di trasferimento. L'allenatore del Borussia Gerardo Seoane, successore di Alonso a Leverkusen, ha inserito due nuovi giocatori, Kevin Stoeger e Tim Kleindienst, nella formazione iniziale.

Giubilo contenuto dopo il gol sensazionale di Xhaka

La partita è iniziata in modo piuttosto intenso, con gli ospiti che mostravano un approccio più maturo e dominavano il gioco. Il vantaggio iniziale del Leverkusen per 1-0 è stato un po' fortunato, poiché Xhaka, dopo un passaggio di Jeremie Frimpong, ha colpito un potente tiro in alto nell'angolo dalla distanza. Il 31enne, che aveva trascorso quattro anni con il Borussia, ha celebrato il suo gol da sogno in modo modesto. Sei minuti dopo, la traversa del Gladbach ha tremato, quando il contropiede di Victor Boniface ha colpito il legno.

Il Leverkusen ha poi mostrato più coraggio e creato la prima occasione vera con Kleindienst, ma il Borussia ha risposto in un contropiede, con Wirtz che ha concluso con un tiro sinistro in fondo alla porta. Il gol di Kleindienst è stato poi annullato dopo una revisione video per un fallo di offside.

Il Gladbach ha lottato per tornare in partita, con un colpo di testa di Elvedi che ha ridotto il divario a 1-2, rendendo così il gioco più aperto. Kleindienst ha poi entusiasmato i tifosi del Borussia, portando a una fase finale frenetica con i tempi supplementari - e un fortunato risultato per il Leverkusen.

