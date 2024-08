Il maestro di spettacolo americano Jimmy Fallon si perde in Baviera.

A causa di un concerto della cantante pop Adele, il conduttore televisivo statunitense Jimmy Fallon si trova in Baviera. Tuttavia, dopo una passeggiata, il 49enne non riesce a trovare la strada per tornare in hotel. In difficoltà, un giovane e sua madre gli vengono in aiuto.

Il conduttore televisivo statunitense Jimmy Fallon si è perso durante il suo soggiorno in Baviera, ma alla fine è riuscito a fare ritorno in hotel. Secondo i resoconti dei media, il 49enne ha assistito al concerto di Adele a Monaco. Su TikTok, Fallon ha raccontato di aver lasciato l'hotel per una breve passeggiata, ma invece di trovare un lago, si è perso, senza una mappa e con il telefono quasi scarico: "Ero completamente perso."

Ha attraversato campi, temendo i serpenti, e ha provato a fare l'autostop sull'autostrada, ma le auto non si sono nemmeno fermate, figurarsi rallentare. Alla fine, ha incontrato due giovani, uno dei quali lo ha riconosciuto e si è offerto di accompagnarlo - ma poi sua madre ha preso il volante, poiché il ragazzo non aveva la patente. Su TikTok si può vedere il trio felice che ascolta "Queen" in macchina. La gente qui è molto gentile: "Sono innamorato della Baviera," ha detto Fallon. Alla fine del video, il conduttore invita i suoi soccorritori a partecipare al suo show. "Per favore, venite al Tonight Show," dice il 49enne.

Secondo un articolo di "Der Spiegel", i soccorritori di Fallon sono Leon e Corinna Ewerdwalbesloh. "Onestamente, non sapevo chi fosse Jimmy Fallon," ha detto Corinna Ewerdwalbesloh alla rivista. Ma in una situazione del genere, ovviamente, avrebbe aiutato chiunque. Non sa ancora se si recheranno a New York, ma "credo che lo faremo". In ogni caso, suo figlio Leon contatterà Jimmy Fallon.

Jimmy Fallon ha guardato il suo programma televisivo preferito durante il suo soggiorno in hotel in Baviera, in attesa che la batteria si ricaricasse per poter utilizzare di nuovo la mappa. Dopo aver incontrato Leon e Corinna, hanno condiviso la loro passione per la musica, con Fallon che ha fatto ascoltare le sue canzoni preferite dei Queen in macchina.

