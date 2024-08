Il Macellaio di Chan Junis non ha nulla da perdere.

Una volta, i medici israeliani gli salvarono la vita, ha trascorso decenni in prigione, ora Jihia Sinwar è il leader politico di Hamas. Cosa vuole il maestro del 7 ottobre che guida il gruppo terroristico dal suo nascondiglio sotterraneo?

Per due giorni, i funzionari di Hamas hanno trattato a Doha la successione del loro leader politico dopo la morte di Ismail Haniyeh in un attacco a Tehran. Sono state discusse diverse opzioni, secondo la BBC, ma alla fine è stato scelto il personaggio più eminente e noto: Jihia Sinwar, che in precedenza era a capo del gruppo terroristico nella Striscia di Gaza e, secondo Israele, il maestro del 7 ottobre.

Il cambiamento di leadership non cambia inizialmente le priorità di Israele, poiché Sinwar è già in cima alla lista dei bersagli. L'esercito israeliano lo ha definito un "morto che cammina" dopo il 7 ottobre e il ministro degli Esteri Israel Katz ha scritto su X dopo la promozione di Sinwar che era "un'altra ragione convincente per eliminarli rapidamente e cancellare questa organizzazione spregevole dalla faccia della terra".

Tuttavia, catturare Sinwar si sta rivelando difficile per Israele. Anche se la Striscia di Gaza assomiglia a un deserto, Sinwar guida Hamas dall'interno. Dal 7 ottobre non ha fatto apparizioni pubbliche e probabilmente si nasconde nel sistema di tunnel esteso sotto la striscia costiera. Quando l'esercito ha catturato il suo paese natale di Khan Yunis a febbraio, ha rilasciato video di un rifugio sotterraneo abbandonato con doccia, cucina e un sicuro pieno di contanti, dove Sinwar e la sua famiglia sono stati segnalati per vivere.

Haniyeh era visto come un pragmatico

Questo lo distingue dal suo predecessore Haniyeh, che ha condotto una vita confortevole a Doha, la capitale del Qatar, fino alla sua morte. Haniyeh è stato ricevuto dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan a Istanbul e ha viaggiato a Tehran per l'inaugurazione del presidente iraniano Massoud Peseschkian, che alla fine ha portato alla sua caduta. Tra i diplomatici, Haniyeh era visto come un pragmatico e relativamente moderato. "Hanno ucciso Haniyeh, la persona flessibile che era aperta alle soluzioni. Ora devono avere a che fare con Sinwar e la leadership militare", ha detto un funzionario di Hamas alla BBC.

Anche se Haniyeh era il numero uno ufficiale di Hamas, Sinwar aveva sempre l'ultima parola, secondo le agenzie di intelligence degli Stati Uniti, come riportato dal "New York Times". La sua posizione intransigente nelle trattative sulla guerra di Gaza è stata segnalata come una ragione decisiva per cui non è stato ancora raggiunto un accordo. Secondo il "New Yorker", Sinwar comunica solo tramite appunti e messaggeri, per timore di essere localizzato dall'esercito israeliano. A volte ci voleva giorni perché l'approvazione o il rifiuto di Sinwar raggiungesse i negoziatori.

Despite his prominent position in Hamas, Sinwar's election was not a foregone conclusion. In the past, the terror group has been careful to station its politburo leadership abroad to remain operational even in the event of attacks on Gaza. Internal factional struggles preceded the vote in Doha, according to the "Neue Zürcher Zeitung." Former Hamas chief Khaled Mashal is said to have tried to prevent Sinwar's election. According to the report, Mashal wants to reduce Iranian influence in Hamas and is more aligned with the Gulf states, but had to give in to the pro-Iranian forces in the leadership. Now all power is concentrated in Sinwar's hands. A man who has nothing more to lose.

The 61-year-old has dedicated his life to the struggle against Israel. His parents are from Ashkelon, present-day Israel. The 1948 Arab-Israeli War and the subsequent mass expulsion of hundreds of thousands of Palestinians made them refugees. Sinwar grew up in a refugee camp in Gaza, studied Arabic at university, and was first imprisoned at the age of 19 for "Islamic activities".

Sinwar belongs to the first generation of Hamas, maintaining a close relationship with its founder, Ahmad Yasin, until his death. In the 1980s, he commanded an internal security department tasked with identifying and brutally punishing collaborators with Israeli occupiers, earning him the enduring nickname "The Butcher of Khan Yunis".

Sinwar was responsible for numerous "brutal murders" during this time, according to Israeli journalist Ehud Yaari, who interviewed him four times. "Some of them with his own hands, and he was proud of it and spoke about it with me and others," Yaari told the BBC. In 1988, Israel sentenced him to four life sentences for the murder of several Palestinians and the planned abduction of Israeli soldiers. Court documents obtained by The New Yorker suggest that he already saw the latter as an effective means of pressuring Israel to release Palestinian prisoners.

A "Strange, Complex Figure"

While Sinwar was in prison, the Israeli government assessed his character. He was described as "cruel, authoritarian, influential, and equipped with unusual abilities such as endurance, cunning, and manipulation, with little satisfaction." He also had the ability to sway crowds. While Yaari is certain that Sinwar is a psychopath, he warns against simply saying "Sinwar is a psychopath, period," as it would overlook this "strange, complex figure." Sinwar is "extremely shrewd and cunning - a type who knows how to turn personal charm on and off."

According to former prison worker Betty Lahat, Sinwar became more radical in prison, becoming the spokesperson for imprisoned Palestinians and using violence against fellow inmates. He also extensively studied Israeli culture and history, learned Hebrew fluently, and memorized parts of the Torah. The New Yorker reports that Sinwar considered prison an "academy" where he could learn the psychology of the enemy.

E' una persona molto intelligente che ha investito nel proprio sviluppo intellettuale e in una profonda comprensione della società israeliana, ha dichiarato Lahat al quotidiano israeliano "Maariv". "Ha creato squadre in prigione per monitorare tutte le stazioni radio e televisive israeliane e seguire i politici. Ascoltavano analisi politiche e valutazioni diplomatiche."

Quando Sinwar è stato diagnosticato con il cancro in prigione, i medici israeliani gli hanno rimosso il tumore al cervello. Lahat gli ha chiesto se era grato, a cui ha risposto che era semplicemente loro dovere. Nel 2011, è stato rilasciato dopo 24 anni - uno dei 1027 palestinesi scambiati con un solo soldato detenuto a Gaza.

Tornato a Gaza, si è sposato, ha avuto due figli e è rapidamente salito nella gerarchia del potere di Hamas. Nel 2015, gli Stati Uniti l'hanno inserito nella loro lista dei terroristi, e nel 2017 è stato nominato capo militare di Hamas nella Striscia di Gaza. All'inizio, ha utilizzato un linguaggio politico ambiguo, parlando di riconciliazione con Fatah nella Cisgiordania e di una "resistenza popolare pacifica" da parte di Hamas.

Tuttavia, Sinwar non ha mai abbandonato la sua fede nella militanza e nel terrore come mezzi validi. In un comizio a Gaza nel dicembre 2022, ha dichiarato: "Verrò da voi con infinite rockets, con un'ondata infinita di soldati, con milioni delle nostre persone, come un'onda ricorrente."

Hamas ha battezzato l'attacco terroristico dell'ottobre 7 come "Alluvione di Al-Aqsa", e Sinwar, il mandante del massacro, avrebbe previsto la risposta di Israele. La sua strategia, secondo quanto riferito dalle autorità israeliane e americane citate dal New York Times, è di prolungare il conflitto nella Striscia di Gaza fino a quando la reputazione internazionale di Israele non viene rovinata e i suoi rapporti con il suo alleato chiave, gli Stati Uniti, sono messi alla prova.

Come pubblico nemico numero uno di Israele, Sinwar è probabilmente consapevole del rischio di essere assassinato, anche se la guerra finisse. Un funzionario di Hamas ha dichiarato alla BBC che la sua elezione è stato un "messaggio di sfida a Israele". Minuti dopo l'annuncio, la

