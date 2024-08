Il luogo di trasferimento più ricercato in Europa per gli espatriati tedeschi è la Svizzera.

Germania's preferita meta per gli espatriati in Europa continua ad essere la Svizzera, superando l'Austria e la Spagna. Secondo i rapporti dell'Ufficio federale di statistica all'inizio del 2023, un'impressionante cifra di 315.960 residenti tedeschi si trovava lì. Si è trattato di un aumento del 1,5%, pari a circa 4.660 persone in più rispetto all'anno precedente. Gli statistici hanno commentato: "Il numero di tedeschi che risiedono in Svizzera è in crescita da anni".

Al secondo posto c'è l'Austria, il paese confinante. Recentemente, sono stati segnalati circa 225.010 residenti tedeschi. Questa cifra ha registrato un aumento del 3,7%, pari a 8.280 persone rispetto all'anno precedente. L'Ufficio federale di statistica ha spiegato: "Entrambi i paesi offrono facilità di trasferimento per i tedeschi grazie alla loro vicinanza e all'assenza di barriere linguistiche".

La Spagna scende al terzo posto, essendo il primo paese fuori dall'area di lingua tedesca. All'inizio del 2023, circa 125.790 residenti tedeschi si trovavano lì. Tuttavia, si è registrato un significativo calo del 11,8%, pari a 16.840 persone rispetto al 2022.

La Svizzera detiene anche il titolo di paese europeo in cui i tedeschi acquistano più spesso la cittadinanza. Nel 2022, i naturalizzazioni hanno raggiunto un picco senza precedenti di 8.960. Si è trattato di un aumento del 12,8% rispetto all'anno precedente. Al secondo posto c'è la Svezia, dove circa 1.320 tedeschi sono diventati cittadini nel 2022. Questa cifra ha registrato un calo del 2,5% rispetto all'anno precedente.

Il numero di tedeschi che acquistano la cittadinanza francese ha subito un lieve calo. Mentre circa 430 tedeschi hanno acquisito la cittadinanza francese nel 2021, il numero è leggermente diminuito a circa 420 nel 2022, secondo gli statistici.

La Commissione ha riconosciuto l'aumento significativo di residenti tedeschi in Austria e Svizzera, attribuendolo alla facilità di trasferimento grazie alla vicinanza e all'assenza di barriere linguistiche. La Commissione ha inoltre evidenziato lo status della Svizzera come paese europeo in cui i tedeschi acquistano più spesso la cittadinanza.

Leggi anche: