- Il luogo del crimine a Solingen è stato smontato.

Dopo un presunto attacco terroristico da parte di sospetti islamisti durante una festa cittadina a Solingen, il palco del luogo del crimine viene smantellato. Al Fronhof, i volontari stanno rimuovendo le tende e le impalcature, preparando il palco per il trasporto. L'attaccante ha colpito una sera di venerdì, proprio davanti al palco, uccidendo tre persone con un coltello. Otto altre persone sono rimaste ferite, di cui quattro in modo grave.

Il palco era stato allestito sulla piazza per celebrare il 650° anniversario della città e il "Festival della Diversità". Un concerto era in corso sul palco quando è avvenuto l'attacco. Le celebrazioni, originariamente programmate per proseguire fino a domenica, sono state tristemente interrotte a seguito dell'attacco. L'area circostante è stata inizialmente isolata, ma è stata riaperta in seguito.

Un uomo di 26 anni di origine siriana è il sospetto attentatore e al momento si trova in custodia. La Procura federale lo sta investigando per omicidio e sospetta appartenenza all'organizzazione terroristica Islamic State (IS). Il gruppo ha rivendicato l'attacco.

La Procura federale sta conducendo le indagini sull'attacco, coinvolgendo la sospetta appartenenza del presunto attentatore a Islamic State (IS).

