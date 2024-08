- Il lunedì, i servizi di trasporto pubblico di Verdi opereranno con autobus.

Verdi anticipa la conclusione della firma dell'accordo collettivo per i lavoratori del settore autobus privati in Renania-Palatinato entro la fine di agosto, dopo un lungo processo di trattative. I datori di lavoro dovrebbero inviare i documenti dell'accordo mediato al sindacato questa settimana, come dichiarato dal rappresentante di Verdi, Marko Baerschneider a Magonza. Con l'accordo, non sono previste ulteriori proteste e gli autobus riprenderanno servizio dopo la pausa estiva la prossima settimana.

Il rappresentante delle Associazioni degli Imprenditori del Settore dei Trasporti della Renania-Palatinato (VAV), Heiko Nagel, ha confermato la sua approvazione per l'esecuzione rapida dei termini dell'accordo collettivo. Allo stesso modo, Nagel ha espresso la sua gratitudine verso la decisione dello stato di implementare l'ndice dei Veicoli di Trasporto Operativi (OPTV) dal 2025. Tuttavia, ha proposto che l'indice dovrebbe essere applicabile non solo ai nuovi contratti, ma anche ai servizi esistenti.

Allineamento con l'indice dell'Assia

L'indice OPTV mira a compensare gli aumenti dei costi per il settore responsabile della gestione della maggior parte del traffico scolastico della Renania-Palatinato per conto dei comuni. Mirato a far fronte all'aumento uniforme dei costi per i servizi di trasporto, l'indice copre tipicamente le spese come i prezzi dell'energia, la manutenzione dei veicoli e i costi del lavoro. In altri stati federali, i componenti dell'indice includono fattori come i costi dell'energia, la manutenzione e i salari del lavoro. La Renania-Palatinato sta pianificando di allineare le sue regolamentazioni con quelle imposte nell'Assia.**

Secondo il Segretario di Stato del Ministero della Mobilità, Michael Hauer, è prevista una riunione a livello statale con i datori di lavoro e il sindacato per ottobre. La progettazione dell'indice OPTV verrà nuovamente discussa a questa riunione, come menzionato dal manager del VAV.

Risultati della mediazione

Secondo i risultati della mediazione, il nuovo accordo collettivo entrerà in vigore retroattivamente dal 1° gennaio 2024 per circa 4.000 dipendenti fino alla fine del 2026. Gli autisti degli autobus riceveranno un pagamento una tantum di 2.000 euro nel 2024, nonché un bonus adeguato all'inflazione di 1.500 euro. Un aumento salariale del cinque percento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2025, con un altro cinque percento dal 1° gennaio 2026 e ancora un altro dal 1° ottobre 2026. Sono inclusi anche gli aumenti salariali per il personale dei

