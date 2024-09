- Il luminario è stato portato via dalla precedente sede di Daimler

Il noto simbolo aziendale di Stuttgart, Mercedes-Benz, situato nel distretto cittadino di Möhringen, ha visto il suo quartier generale precedente sottoposto a smantellamento. Secondo quanto dichiarato da un reporter locale della dpa, un gru ha rimosso la stella Mercedes dal tetto a mezzogiorno.

Come precedentemente dichiarato da un rappresentante della società, la stella ha un diametro di 6,5 metri. A causa della sua lunga esposizione alle condizioni ambientali, la società ha deciso di non reinstallarla, optando invece per una sostituzione.

Intoppi nello smantellamento

Lo smantellamento previsto nell'autunno dello scorso anno è stato posticipato poiché non erano state soddisfatte tutte le condizioni necessarie, secondo il portavoce. Era fondamentale avere condizioni meteorologiche stabili per il complesso processo di smantellamento.

Con la decisione di trasferire il quartier generale nella zona di Untertürkheim della fabbrica di Mercedes-Benz a Stuttgart, il sito amministrativo dell'ex Daimler-Benz AG ha perso progressivamente la sua importanza. La proprietà è stata venduta nel 2006 e poi affittata, ha rivelato il portavoce. I dipendenti hanno iniziato a trasferirsi in altre sedi della società a partire dal 2018.

