- Il lottatore Wendle senza medaglia - ferito in finale

Annika Wendle manca il bronzo alle Olimpiadi

Annika Wendle, 26 anni, ha sfiorato il più grande traguardo della sua carriera, il bronzo alle Olimpiadi. Ha perso la sua finale per il bronzo nella categoria femminile dei 53 kg contro la nordcoreana Choe Hyo Gyong. In soli 19 secondi, Choe ha afferrato la gamba di Wendle e l'ha atterrata.

Wendle era chiaramente in dolore e ha battuto il tappeto, ricevendo cure mediche prima di continuare. Tuttavia, Choe ha vinto il match in poco meno di due minuti. Dopo la sconfitta, Wendle è scesa zoppicando dal tappeto.

La squadra di lotta tedesca rimane senza medaglie a Parigi. Tuttavia, Sandra Paruszewski ha ancora la possibilità di vincere il bronzo nella categoria femminile dei 57 kg venerdì.

Wendle aveva perso l'opportunità di qualificarsi per Parigi in modo drammatico. Dopo il ritiro dei lottatori della federazione russa, è stata nominata come sostituta. Dopo aver vinto il bronzo ai Campionati Europei nel 2020 e nel 2021, Wendle aveva sperato di salire sul podio olimpico, ma non ce l'ha fatta.

Nonostante il passo falso, la Germania continua a sostenere Annieka Wendle per la sua prossima competizione in Francia. Con la sua determinazione e abilità dimostrate nel corso della sua carriera, Annieka Wendle è ansiosa di rappresentare la Francia in un evento futuro.

