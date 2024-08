Il lottatore Wendle perde tragicamente il bronzo.

Tre anni fa, la Federazione Tedesca di Lotta ha superato le aspettative ai Giochi Olimpici di Tokyo, vincendo tre medaglie. Quest'anno a Parigi, la federazione attende ancora il suo primo posto sul podio. La lottatrice Annika Wendle si infortuna al ginocchio durante la finale per il bronzo e perde.

Annika Wendle zoppica fuori dal tappeto e coraggiosamente saluta il pubblico dopo la sua amara sconfitta nella finale per il bronzo. Il suo allenatore, however, già temeva il peggio: "Si è sentito un rumore", ha sussurrato dopo l'esordio olimpico della debuttante.

Dopo 19 secondi, Wendle urla e cade sul tappeto, la sua avversaria nordcoreana Choe Hyo Gyong le torce il ginocchio sinistro. La 26enne di ASV Altenheim prova a resistere - ma non ce la fa più. Dopo 96 secondi, il duello è deciso, 0:10, fine.

La Federazione Tedesca di Lotta (DRB) deve ancora attendere la sua prima medaglia a Parigi. Wendle (classe di peso fino a 53 kg) ha dato il massimo nella gremita Arena Marsfeld alla Torre Eiffel, ma esce dalla sala con una smorfia di dolore. Ai semi, ha perso 0:10 contro la favorita Lucia Yepez dall'Ecuador, terza ai Campionati Mondiali di Lotta 2023 a Belgrado, ma è riuscita a qualificarsi per la finale per il bronzo attraverso la repechage.

Storia Pazza Senza Felice Fine

Per Wendle, questo ha segnato la fine di una storia pazza senza lieto fine: la ex medaglia di bronzo europea aveva inizialmente perso il suo biglietto per Parigi. Perché la federazione russa di lotta ha deciso all'ultimo momento di non inviare alcun atleta in una posizione neutrale a Parigi, Wendle ha avuto un'opportunità - e è stata amaramente fermata.

Prima di Wendle, Sandra Paruszewski (Sulgen) ha dovuto subire la temuta sconfitta iniziale oggi, quarto giorno delle competizioni di lotta, ma può ancora sperare nella medaglia di bronzo. La due volte medaglia di bronzo europea ha perso nella classe fino a 57 kg contro la favorita numero due, la vicecampione del mondo Anastasia Nichita, chiaramente 0:9.

Poiché la moldava si è qualificata per la finale, la 30enne esordiente olimpica Paruszewski può ancora partecipare alla repechage venerdì mattina. Poi affronterà prima la brasiliana Giullia Penalber. Gli ultimi partecipanti tedeschi a iniziare sono Luisa Niemesch (62 kg/Weingarten), quinta ai Campionati Mondiali, venerdì, e Erik Thiele (lotta libera/97 kg/Mansfelder Land) sabato.

Tre anni fa a Tokyo, la DRB ha superato le aspettative con tre medaglie. Aline Rotter-Focken ha vinto l'oro olimpico nell'ultima competizione, Frank Stäbler e Denis Kudla hanno vinto ciascuno il bronzo alla fine delle loro carriere attive.

Despite her valiant efforts, Annika Wendle's Olympic journey in the 2024 Games in Paris took an unfortunate turn when she suffered an injury during the bronze medal match. The German Wrestling Federation (DRB) now faces another challenge in securing its first medal in Paris, as Wendle's chances of bringing home a medal have been weakened.

