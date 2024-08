- Il loro periodo di luna di miele e' finito, pubblicamente, per "Bennifer".

Bennifer 2.0: il loro passato è altrettanto leggendario della saga della coppia di potere originale. Dopo che Jennifer Lopez e Ben Affleck non sono riusciti a sposarsi nei primi anni 2000, la loro relazione è crollata, ma si sono sposati nel 2022. Tuttavia, Lopez ha recentemente presentato domanda di divorzio. Si dice che le tensioni tra le due star globali siano iniziate poco dopo il loro matrimonio.

Jennifer Lopez e Ben Affleck: Tensioni durante la luna di miele

Durante la loro luna di miele in Italia, Lopez e Affleck hanno visitato luoghi come il Lago di Como. All'inizio sembrava che stessero condividendo questo viaggio con il mondo, ma ovunque andassero erano assediati dai paparazzi, una situazione che avrebbe reso Affleck a disagio. Una fonte ha detto a "Page Six" che Lopez è una superstar internazionale e che Affleck trovava strano essere costantemente seguito. Quando avevano un momento di respiro dalle macchine fotografiche, c'era un silenzio imbarazzato tra loro. Un periodo che avrebbe dovuto essere il più felice del loro giovane matrimonio si è rivelato una prova difficile.

Si dice che Affleck fosse in uno stato vulnerabile quando lui e Lopez si sono riuniti. Aveva appena superato i suoi problemi con l'abuso di sostanze. Secondo la fonte, era "ansioso ed entusiasta" riguardo alla loro relazione, il che potrebbe aver contribuito all'attrito iniziale. Purtroppo, ha affrontato lo stesso problema di prima: sostenere la fama di Lopez, un compito che ha trovato difficile. A differenza di Lopez, che prospera sotto i riflettori, Affleck preferisce la solitudine e protegge la sua vita privata il più possibile.

Affleck desidera la privacy

Mentre Lopez gode della sua fama e viene solitamente circondata da un entourage numeroso, Affleck preferisce starsene per conto suo. Le molte foto di lui con un'espressione scontenta per le strade di Los Angeles sono diventate quasi leggendarie. Sembra che il matrimonio di Bennifer stia fallendo a causa delle stesse differenze che hanno portato alla loro separazione nel 2004.

Si dice che Affleck trovasse sgradevole l'attenzione che circondava la sua partner all'epoca. Voleva essere riconosciuto per il suo lavoro come serio regista, piuttosto che essere visto solo come il marito di Lopez.

