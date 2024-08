- Il loro giardino commemorativo di Londra prende forma

Sono in corso i piani per commemorare il 100º compleanno della regina Elisabetta (1926-2022) nel 2026. La Royal Parks charity ha annunciato che è stata concessa l'autorizzazione per un nuovo giardino a Londra, nel Regent's Park, per celebrare la vita della regina. La madre del re Carlo III (75) è stata il sovrano più longevo della storia britannica, essendo morta nel settembre 2022 all'età di 96 anni. Avrebbe compiuto 100 anni il 21 aprile 2026.

Lago, Passeggiata e Giardino di Fiori

"Un dismesso vivaio nel cuore del Regent's Park viene trasformato in un bellissimo giardino di due ettari che aprirà nel 2026 per celebrare il centenario della regina scomparsa", si legge nella dichiarazione della Royal Parks. "Il giardino comprenderà un laghetto rotondo che migliorerà l'habitat della fauna selvatica, una passeggiata centrale con una piattaforma pedonale sul laghetto e un giardino di fiori vivaci che mostrerà specie significanti per la regina scomparsa."

In un video dietro le quinte, Matthew Halsall, Responsabile Senior dei Progetti di Paesaggio, spiega che le aree di coltivazione dismesse vengono trasformate in un giardino che "trasforma il grigio in verde". Sarà complementare ai giardini storici del Regent's Park e introdurrà innovazioni sostenibili.

Torre dell'Acqua Diventerà Piattaforma di Osservazione

I piani prevedono la conversione di un'antica torre dell'acqua in una piattaforma pedonale di osservazione con vista panoramica sui giardini. La torre fornirà anche habitat per uccelli, pipistrelli e altri animali. "Il giardino aumenterà significativamente la biodiversità nel parco attraverso diversi habitat come impianti ricchi di nettare, prati, boschi e siepi per accogliere la fauna selvatica", si legge nella dichiarazione. Gli standard sostenibili includono il riutilizzo dell'acciaio della serra precedente per la nuova pergola e la torre dell'acqua riutilizzata, e la conversione del cemento demolito in nuovo substrato di impianto.

** Secondo The Telegraph, il fiore preferito della regina sarà anche presente nel giardino.** La regina defunta preferiva i narcisi, che erano tra i orchidee dall'Inghilterra, stephanotis dalla Scozia, orchidee dal Galles, garofani dall'Irlanda del Nord e dall'Isola di Man che erano inclusi nel suo mazzo di fiori per l'incoronazione del 1953.

Un Posto per la Riflessione

"Il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione è un importante passo avanti nella creazione del nuovo giardino, progettato come un luogo tranquillo e accessibile per la riflessione. Fornirà un rifugio tranquillo dalla frenesia della città", ha dichiarato Andrew Scattergood, Chief Executive della Royal Parks. "Questo spazio aggiungerà due ettari di parco biodiverso che tutti possono godere ed esplorare."

I piani per un giardino commemorativo per ricordare la vita della regina Elisabetta erano stati annunciati in precedenza e si sono tenuti eventi pubblici in gennaio per raccogliere feedback dai residenti. Il Regent's Park si trova circa 2,5 miglia a nord del Palazzo di Buckingham e fa parte degli otto parchi curati dalla Royal Parks charity, che si occupa anche di landmarks di Londra come Hyde Park e Kensington Gardens.

Il re Carlo è il patrono della Royal Parks, che è stata istituita nel luglio 2017 per gestire 5.000 ettari di parchi reali a Londra. La charity è una delle patronages che il monarca tradizionalista ha assunto dopo la morte di sua madre quasi tre anni fa.

Un giardino è un tributo adeguato alla regina defunta, che ha servito come patrona della Royal Horticultural Society per 70 anni e ha visitato il suo evento di punta, la Chelsea Flower Show, più di 50 volte durante il suo lungo regno. La sua ultima visita è stata nel maggio 2022, quando ha esplorato l'evento su un carro golf.

Il nuovo giardino nel Regent's Park, previsto per l'apertura nel 2026, renderà omaggio alla regina Elisabetta II defunta, presentando il suo fiore preferito, i narcisi. Questo spazio tranquillo, progettato per la riflessione, servirà anche come un tranquillo rifugio dalla vita cittadina e aggiungerà due ettari di parco biodiverso al Regent's Park.

Leggi anche: