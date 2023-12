Il look della settimana: Una gemella Olsen a colori!

Oggi il guardaroba delle gemelle è più discreto, anche se non meno influente. Le pluripremiate stiliste (che hanno lanciato il marchio di lusso The Row nel 2006) si dedicano all'uniforme ufficiosa completamente nera del loro settore, facendo occasionalmente un'eccezione per il marrone, il bianco, il blu o il grigio. Fino ad oggi.

All'inizio di questa settimana, Mary-Kate è stata avvistata con un look davvero in technicolor: un trench rosso fuoco, una sciarpa paisley oro e rosso e un paio di mocassini in oro metallizzato.

Si tratta di un significativo allontanamento dal guardaroba monocromatico delle sorelle. A seconda di chi lo chieda, i loro cappotti neri e morbidi e le loro sciarpe sono una formula infallibile per vestire in modo sofisticato e senza sforzo, o il bersaglio di una battuta. "Questo non è un vestito, è una coperta elettrica", ha detto l'attore Zooey Deschanel, impersonando Mary-Kate in uno sketch del 2014 del Saturday Night Live. "Sto congelando, tutto il tempo. Ma l'ho trovata nella spazzatura".

Molti hanno ipotizzato le ragioni del loro drastico cambiamento di stile. Dopo un'infanzia trascorsa sotto i riflettori indossando abiti identici a colori alterni, stanno forse rivendicando la loro autorità dando la priorità al comfort e all'elusività?

Ma perché tutto nero? Forse è stata una tattica di rebranding che ha conferito autorità al loro passaggio da attori bambini a stilisti alle prime armi. "Il nero è modesto e arrogante allo stesso tempo", avrebbe detto una volta lo stilista giapponese Yohij Yamamoto. "Il nero è pigro e facile, ma misterioso". C'è molto mistero intorno alle gemelle Olsen, notoriamente riservate.

La stessa riservatezza è alla base di The Row, che si è costruito un seguito di culto grazie a una sartoria esperta e a tessuti di qualità. La pagina Instagram del marchio non contiene sponsorizzazioni di celebrità (è popolata principalmente da immagini di moodboard, foto di sfilate e qualche editoriale di riviste), anche se indossatori come Kendall Jenner e Zoe Kravitz sono desiderosi di annunciare il loro sostegno sui propri account di social media.

Gli accattivanti mocassini dorati di Mary-Kate (e il resto del suo look infuocato) sembrano essere in contrasto con il marchio e l'etica di The Row. Per alcuni fanatici della moda, questo potrebbe essere il segnale di un cambiamento di direzione. Oppure significa che hanno davvero sfondato? Con cinque premi CFDA all'attivo, un posto nel programma della Settimana della Moda di Parigi e i critici del settore che li seguono a ruota, forse le gemelle Olsen, o almeno Mary-Kate, sono felici di allentare la presa.

Fonte: edition.cnn.com