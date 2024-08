Il locatario principale può, se necessario, risolvere il contratto con il sublocatario

Il timore degli inquilini di essere sfrattati a causa del bisogno del proprietario dell'immobile è comune. Tuttavia, pochi sanno che gli inquilini hanno anche questo diritto - quando subaffittano.

Il proprietario di un appartamento in affitto può risolvere il contratto di locazione se ha bisogno dello spazio abitativo per sé stesso, ad esempio se lui o i suoi familiari vogliono trasferirsi. Questa ragione per la risoluzione del contratto, nota come "bisogno di uso personale", è probabilmente familiare a molti. Tuttavia, sapevate che gli inquilini principali hanno anche questo diritto riguardo ai loro subaffittuari? La rivista "Das Grundeigentum" (No. 15/2024) evidenzia una sentenza corrispondente del tribunale locale di Charlottenburg (Numero di procedimento: 211 C 33/23).

In un caso specifico, un uomo aveva subaffittato il suo appartamento a un amico e alla sua partner. L'inquilino principale aveva ripetutamente risolto questo subaffitto perché suo fratello con la famiglia era arrivato dalla Iran in Germania e aveva bisogno di un alloggio. Tuttavia, i subaffittuari si erano rifiutati di andarsene. L'inquilino principale aveva quindi intentato una causa per lo sfratto - con successo.

Il permesso di subaffittare non è determinante

Il tribunale ha dato ragione all'inquilino principale. Almeno l'ultima notifica di risoluzione, redatta da un avvocato, rispettava i requisiti formali e temporali, quindi i giudici non hanno potuto riscontrare alcun difetto. Gli argomenti di difficoltà presentati dai subaffittuari riguardo alla supposta situazione abitativa tesa a Berlino non sono stati sufficienti per impedire la risoluzione e lo sfratto. I subaffittuari hanno dovuto lasciare l'appartamento.

I subaffitti sono comuni nelle case in condivisione (WGs), ad esempio quando uno studente stipula un contratto di locazione con il proprietario e poi affitta le stanze singole ad altri studenti. A proposito: Se l'inquilino principale ha o meno il permesso di subaffittare non è rilevante per il suo diritto di risoluzione per bisogno di uso personale. Il tribunale ha chiarito anche questo nella sua sentenza.

L'Associazione degli Inquilini Tedesca potrebbe trovare questa sentenza interessante, poiché evidenzia il diritto dell'inquilino principale di risolvere un subaffitto per bisogno di uso personale, anche se non ha originariamente il permesso di subaffittare. Nel caso recente, un inquilino principale è riuscito a sfrattare i suoi subaffittuari per questa ragione, nonostante l'opposizione e gli argomenti dei subaffittuari sulla situazione abitativa a Berlino.

