- Il locale cerca nuovi rematori per escursioni in acqua attraverso i canali.

I Gondolieri Iconici e le loro Barche Nere Dominano il Cielo di Venezia: Ogni giorno, i gondolieri di Venezia, vestiti con camicie a strisce e cappelli di paglia, guidano abilmente le loro barche attraverso i labirintici canali della città. Purtroppo, sembra che non ci siano abbastanza di questi navigatori in questa città lagunare del nord Italia. L'amministrazione comunale di Venezia sta cercando nuovi gondolieri e ha avviato un programma di formazione per questa professione d'altri tempi.

Tuttavia, entrare in questa professione non è un gioco da ragazzi. I permessi per le gondole sono rari. Secondo i resoconti locali, solo circa 440 gondolieri possiedono questi preziosi permessi. Interessantemente, questi permessi vengono spesso ereditati e tramandati di generazione in generazione. L'ammissione al programma di formazione è altrettanto difficile.

Le lezioni di inglese e l'interazione con i turisti

Fino allo scorso martedì, le persone interessate a partecipare a questo programma potevano presentare la loro domanda. Secondo l'annuncio, il programma include una componente teorica e pratica, nonché un test di remata. Gli studenti imparano i fondamenti del diritto marittimo e della storia dell'arte di Venezia. Vengono anche offerte lezioni di inglese per aiutare a comunicare con i turisti. Il corso insegna anche ai partecipanti il modo corretto di interagire con i turisti.

La parte più importante del corso di 40 ore è quella pratica, in cui i gondolieri esperti insegnano la caratteristica tecnica di remata all'indietro. Successivamente, c'è un esame rigoroso. Al superamento, i partecipanti ricevono un certificato che consente loro di sostenere un esame presso la Camera di Commercio di Venezia. Il superamento di questo esame consente di ottenere il permesso di esercitare una gondola. I partecipanti devono pagare le spese di formazione, che ammontano a circa 800 euro.

Lo scorso anno, il governo cittadino ha aumentato i prezzi per le gite in gondola. Una gita di mezz'ora durante il giorno costa 90 euro, mentre dopo le 19.00 il prezzo sale a 110 euro. Con un numero stimato di 15 milioni di visitatori all'anno, Venezia è una delle città più visitate al mondo. Per gestire le orde di turisti, la città ha sperimentato una tassa per i visitatori giornalieri durante i mesi estivi.

Per servire efficacemente i numerosi turisti a Venezia, l'istruzione e la formazione sono fondamentali per i futuri gondolieri. Il programma di formazione include lezioni di inglese per facilitare la comunicazione con i turisti, insegnando ai partecipanti l'etichetta corretta e i fondamenti del diritto marittimo. Inoltre, è fondamentale continuare l'istruzione e gli aggiornamenti in questo campo per garantire che i gondolieri forniscano un servizio di prim'ordine ai loro clienti.

Leggi anche: