Il Liverpool raggiunge la finale di Champions League dopo essere stato sconfitto dal Villarreal

Tre gol in rapida successione di Fabinho, Luis Diaz e Sadio Mane hanno portato il Liverpool alla vittoria per 3-2 (5-2 in totale) e alla terza finale di Champions League in soli cinque anni, anche se il punteggio - letteralmente - racconta solo metà della storia.

Nonostante l'arrivo all'Estadio de la Cerámica con un vantaggio di due gol, il manager del Liverpool Jürgen Klopp aveva avvertito che la sua squadra avrebbe dovuto essere "pronta a soffrire", e le parole del tedesco si sono rivelate profetiche, poiché il Villarreal ha stordito gli ospiti con un primo tempo feroce.

I primi gol di Boulaye Dia e Francis Coquelin hanno spinto il "Sottomarino Giallo" - soprannome affettuoso dovuto al kit giallo luminescente - in acque inesplorate, minacciando di affondare le speranze del Liverpool di diventare la prima squadra a vincere Champions League, Premier League, FA Cup e Coppa di Lega nella stessa campagna.

Grazie all'impatto del sostituto Diaz nel secondo tempo, una raffica di gol nel corso di 12 minuti scintillanti ha raddrizzato la nave e timbrato il biglietto per la finale di Parigi del 28 maggio.

Con la Coppa di Lega già conquistata, il trionfo sul Real Madrid o sul Manchester City in Francia - se il Liverpool dovesse vincere la Premier League e la FA Cup - suggellerebbe un risultato storico, elevando all'immortalità calcistica la già blasonata squadra di Klopp.

Salah in cerca di vendetta

Parlando dopo la partita, Klopp e Alexander-Arnold hanno fatto finta di niente su chi avrebbero voluto affrontare in finale, dicendo a BT Sport che chiunque fosse arrivato a Parigi avrebbe meritato di esserci.

Non Mohammed Salah, però. Sostituito in modo doloroso con un infortunio nella sconfitta del Liverpool per 3-1 contro il Real Madrid a Kiev nel 2018, l'egiziano ha un conto in sospeso.

"Voglio giocare contro il Madrid [in finale]" , ha detto Salah. "Devo essere onesto, il City è una squadra davvero tosta, abbiamo giocato contro di loro alcune volte in questa stagione, ma se mi chiedete personalmente preferirei il Madrid".

"Poiché abbiamo perso contro di loro in finale, voglio giocarci di nuovo, sperando di vincere", ha aggiunto ridendo.

Salah è stato altrettanto sincero sulla ricerca di una storica quadrupletta.

"La quadrupletta è l'obiettivo adesso. Forse non all'inizio della stagione. Sono sempre onesto e mi concentro sulla Champions League e sulla Premier League. Ma ora, perché no?", ha detto.

" Dopo aver battuto il City nella semifinale di FA Cup [ho pensato che fosse fatta]. Dopo la fase a gironi ho pensato 'Ok, quest'anno vinceremo la Champions League'".

Avendo già portato il Borussia Dortmund in finale nel 2013, due anni prima di approdare ai Reds, Klopp si unisce ora a un illustre gruppo di dirigenti che hanno raggiunto quattro finali di Champions League: Marcello Lippi, Sir Alex Ferguson e Carlo Ancelotti, ora allenatore del Real Madrid.

Se Ancelotti dovesse sconfiggere il Manchester City di Pep Guardiola mercoledì, entrerebbe in un campionato tutto suo, ma Klopp - che ha firmato un nuovo contratto biennale la scorsa settimana - ha già raggiunto lo status di icona ad Anfield.

"È eccezionale. Ci siamo complicati la vita da soli, ma si tratta di reagire e adattarsi", ha detto Klopp. Rispetto al Villarreal, hanno reso la partita molto difficile".

"La guarderò. Chiunque sarà, sarà un'impresa, se lo meriteranno e poi ci affronteremo a Parigi".

Inizio perfetto

Il manager del Villarreal Unai Emery aveva detto prima della partita che la sua squadra avrebbe dovuto giocare "una partita perfetta" per passare il turno, e i suoi giocatori hanno risposto con 45 minuti quasi perfetti.

Dopo le critiche per l'approccio troppo difensivo dell'andata ad Anfield, il Villarreal è passato in vantaggio dopo tre minuti, con Dia che ha trasformato in gol l'intelligente tiro di Etienne Capoue dopo che il centrocampista si era infilato alle spalle di Andy Robertson sul palo posteriore.

Se l'atmosfera all'Estadio de la Cerámica era già frizzante prima del calcio d'inizio, il gol iniziale ha portato il rumore del pubblico vicino al punto di ebollizione, e la squadra di casa ha corrisposto all'intensità.

Le maglie gialle del Villarreal si sono spinte in avanti, provocando una serie di errori non caratteristici, non forzati, e di passaggi sbagliati da parte di un Liverpool che in questa stagione è sembrato tutt'altro che imperturbabile.

Capoue è stato ancora una volta il fornitore a portare il Villarreal in parità a cinque minuti dall'intervallo. Dopo un'ottima girata, il francese ha effettuato un cross stuzzicante sulla testa del connazionale Coquelin, che ha sovrastato Trent Alexander-Arnold per schiacciare il suo colpo di testa davanti a un Alisson ormai stanco.

Una partita in due tempi

Spinto dall'introduzione di Diaz, il Liverpool è sembrato un'altra squadra dopo l'intervallo. La loro maggiore urgenza è stata premiata quando Fabinho, raccogliendo il passaggio di Salah, ha sparato tra le gambe del portiere del Villarreal Geronimo Rulli per segnare il primo gol in Champions League del Liverpool e ripristinare il vantaggio dei giallorossi.

Nel giro di 10 minuti, il pareggio è finito. L'impatto elettrico di Diaz è stato premiato con un gol: il colombiano ha messo a segno il cross di Alexander-Arnold, prima che Mane aggirasse Rulli e mettesse a segno il colpo per mettere la partita al di là di ogni dubbio.

La frustrazione del Villarreal è stata sottolineata dal cartellino rosso di Capoue, ma quando la polvere si sarà posata, la squadra spagnola potrà riflettere su un incredibile viaggio europeo.

Settima nella Liga e a 29 punti dai campioni del Real Madrid, la squadra spagnola ha conquistato una semifinale di Champions League da favola, superando i giganti europei della Juventus e del Bayern Monaco: niente male per una città di meno di 60.000 abitanti.

Tuttavia, la serata è appartenuta al Liverpool e al settore rosso dell'Estadio de la Cerámica, che ora può iniziare a pianificare un'altra finale di Coppa Europea, una notte che potrebbe essere la più speciale nella storia del club.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com