Il Liverpool inizia con un trionfo e Salah stabilisce una pietra miliare nel suo mandato post-Klopp.

Liverpool FC trionfa nel periodo post-Klopp: I Reds hanno affrontato Ipswich di fronte al popstar Ed Sheeran, conquistando una vittoria duramente guadagnata. Il centravanti Mo Salah ha lasciato il suo nome nei libri di storia.

Arne Slot ha avuto un esordio trionfale come sostituto di Jürgen Klopp al Liverpool FC durante la partita d'apertura della Premier League di sabato. Il Liverpool ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro l'Ipswich Town, promosso di recente, nonostante un inizio difficile. Slot, che è stato ingaggiato dal Feyenoord Rotterdam, ha sostituito Klopp dopo la sua partenza dopo nove anni.

I gol di Diogo Jota (60') e del prolifico centravanti Mohamed Salah (65') hanno garantito che la partita d'esordio di Slot si concludesse con una vittoria. L'esordio casalingo di Slot è previsto per il 4 settembre contro il Brentford, con il primo importante appuntamento che sarà la sfida contro i rivali acerrimi del Manchester United l'1 settembre.

Slot ha scelto Jota come punta titolare, mentre Darwin Nunez e il talento dell'Europeo Cody Gakpo sono rimasti in panchina nella prima metà. L'Ipswich è sembrata la squadra più pericolosa all'inizio del mandato di Slot, con solo pochi minuti mancanti alla fine del primo tempo, Trent Alexander-Arnold (45') ha avuto una chance ma ha sparato la palla sopra la traversa.

Il Liverpool ha finalmente trovato il suo ritmo nella seconda metà. Jota (59') ha mancato di poco il bersaglio con un colpo di testa ravvicinato, ma si è subito riscattato con un preciso finish dopo un assist di Salah. L'egiziano ha poi aggiunto un altro gol con un assist sublime di Dominik Szoboszlai.

Il capocannoniere del Liverpool Salah ha stabilito anche il record di essere il giocatore della Premier League con il maggior numero di presenze nella storia del club durante la sua 350ª partita per i Reds all'apertura della stagione. Questa è la settima volta in otto anni che Salah ha raggiunto questo traguardo nella Premier League, ad eccezione dell'apertura dello scorso anno contro il Chelsea. Salah aveva condiviso questo record con Alan Shearer, Wayne Rooney e Frank Lampard, tutti ora in pensione.

L'Arsenal, che ha finito secondo lo scorso anno, affronterà il Wolverhampton Wanderers (16:00/Live stream su RTL+), mentre i campioni in carica del Manchester City sfideranno il Chelsea domenica.

La vittoria di Arne Slot con il Liverpool FC nella partita d'apertura della Premier League contro l'Ipswich Town ha segnato la sua prima vittoria nella prestigiosa lega come successore di Klopp. Nella stessa campagna della Premier League, il Liverpool, guidato da Salah, ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro il Manchester United, ulteriormente sottolineando la loro forza nella competizione.

Leggi anche: