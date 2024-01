Il Liverpool domina l'Atlético Madrid in un'emozionante sfida di Champions League; avanza alle fasi ad eliminazione diretta

Diogo Jota ha portato in vantaggio i padroni di casa contro i campioni in carica del campionato spagnolo nei 15 minuti iniziali, dirigendo a casa un delizioso cross dell'inglese Trent Alexander-Arnold.

E con il Liverpool che sembra di gran lunga superiore, Sadio Mane raddoppia il vantaggio meno di 10 minuti dopo, segnando da distanza ravvicinata su un altro cross di Alexander-Arnold.

La serata è andata di male in peggio per l'Atlético, che ha subito l'espulsione di Felipe nel corso del primo tempo. Con un uomo in più per oltre 50 minuti, il Liverpool ha continuato a fare pressione, sprecando numerose occasioni per allungare il vantaggio.

A due partite dalla fine della fase a gironi, il Liverpool accede alle fasi a eliminazione diretta della Champions League, mentre l'Atlético è terzo a quattro punti, uno dietro al Porto.

Dopo la partita, il manager del Liverpool Jurgen Klopp ha definito la prestazione "quasi perfetta".

La gente vorrebbe vedere più gol, ma abbiamo creato più occasioni. Penso che la partita sia stata quasi perfetta", ha dichiarato a BT Sport.

"Abbiamo segnato i gol nei momenti giusti. Loro erano molto più in vantaggio per come hanno iniziato rispetto alla partita in casa, ma noi abbiamo iniziato bene. Sono state anche delle conclusioni fantastiche, soprattutto quella di Sadio. Con il cartellino rosso, beh, non ti piace, non vuoi giocare contro 10 uomini ma alla fine è 2-0 ed è stata una grande serata".

Ha proseguito: "Si guadagnano un sacco di soldi per vincere le partite di Champions League! Il primo obiettivo era quello di superare il girone. Ma l'abbiamo fatto a due partite dalla fine. Cosa possiamo fare? Dovremo vedere. Non mi aspettavo che avremmo superato il girone dopo quattro partite, ma i ragazzi ce l'hanno fatta e se lo sono meritato".

Impressionante fin dall'inizio

Quando le due squadre si sono incontrate a Madrid nel loro primo incontro, hanno dato vita a una partita mozzafiato, con il Liverpool in vantaggio per 2-0, solo che l'Atlético ha lottato e ha pareggiato, con Mohamed Salah che ha realizzato una drammatica vittoria nelle fasi finali.

Avendo vinto le tre partite iniziali della fase a gironi, il Liverpool si trovava in cima al Gruppo B. Ma l'Atlético si recava nel Regno Unito con la necessità di fare risultato, avendo vinto solo una delle tre partite iniziali.

Ma non poteva iniziare peggio per gli uomini di Diego Simeone, che hanno subito un gol sciatto nelle fasi iniziali della partita.

Il portoghese Jota ha beneficiato di un sontuoso cross di Alexander-Arnold per superare di testa il disperato Jan Oblak.

Conosciuto per la sua solidità difensiva, il gol ha scosso il tipicamente risoluto Atletico, ma c'era molto di peggio da fare per la squadra spagnola.

Al 21° minuto, Mane ha segnato ancora una volta da distanza ravvicinata e ha stordito Simeone in panchina.

Anche se l'Atlético ha prodotto il suo miglior periodo di gioco in attacco dopo essere andato in svantaggio di due gol, è stato di breve durata.

Dopo aver commesso un fallo al limite dell'area di rigore del Liverpool per fermare un contropiede, il difensore brasiliano Felipe si è rifiutato di obbedire alla richiesta dell'arbitro Danny Makkelie di venire ad accettare il cartellino giallo; Makkelie ha invece deciso di mostrare a Felipe il rosso.

Il Liverpool ha messo alla prova Oblak un altro paio di volte, mentre il primo tempo si concludeva con un'azione molto vivace, che ha lasciato Simeone a riflettere durante l'intervallo.

In pochi minuti il Liverpool ha nuovamente messo la palla in rete con l'Atlético, ma la bella conclusione di Jota è stata annullata dall'arbitro per fuorigioco.

La squadra di casa continua a sprecare occasioni gloriose, con Salah, Joel Matip e Jota che sfiorano il tris per il Liverpool.

In contropiede, però, Luis Suarez - che torna nel luogo in cui ha avuto tanto successo quando giocava nel Liverpool - sembra aver dato all'Atlético un'ancora di salvezza, con il suo tiro deviato che ha spiazzato Alisson in porta.

Ma non è stato così per Suarez, perché il VAR ha annullato il gol per fuorigioco.

Purtroppo per l'Atlético è stato lo stesso, mentre il Liverpool ha continuato a esercitare la sua pressione sulla porta del Liverpool, con un tiro dalla lunga distanza di Virgil van Dijk che è andato fuori di poco.

Il resto della partita è stato un perfetto spettacolo di gestione del gioco da parte del Liverpool, con alcuni infortuni apparenti a Roberto Firmino e Alex Oxlade-Chamberlain come uniche macchie su una serata altrimenti perfetta.

Con questa vittoria il Liverpool è imbattuto da 25 partite in tutte le competizioni, la serie più lunga da quando è entrato a far parte del campionato di calcio inglese nel 1893.

