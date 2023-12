Il Liverpool crolla alla quinta sconfitta consecutiva in casa: Jurgen Klopp difende la "rara" sostituzione di Mohamed Salah

Il gol di Mason Mount ha fatto la differenza tra le due squadre, facendo salire il Chelsea al quarto posto in classifica in Premier League, mentre il Liverpool è rimasto settimo.

I Reds hanno faticato davanti alla porta per tutta la partita, producendo un solo tiro in porta con Georginio Wijnaldum, arrivato all'84° minuto.

La partita di giovedì ha visto anche la sostituzione di Mohamed Salah, capocannoniere del Liverpool fino a questo momento della stagione, poco dopo l'ora di gioco, spingendo il suo agente Ramy Abbas Issa a pubblicare un tweet criptico con un solo punto fermo.

"Sono contento quando i ragazzi sono delusi (di uscire), non è un problema", ha detto Klopp della sostituzione anticipata di Salah.

Avrei potuto cambiare anche altri giocatori, è vero, ma il motivo della sostituzione è che in quel momento sembrava che sentisse davvero l'intensità e non volevo rischiarlo, tutto qui".

"Questa è la situazione. È davvero raro, lo conosco da molto tempo e di solito Mo sembra davvero sorprendentemente fresco fino alla fine. Non sembrava più fresco e ho pensato che fosse un segno della nostra situazione, non volevo rischiarlo".

Secondo Opta, è la prima volta che il Liverpool perde cinque partite consecutive in casa in tutte le competizioni dalla fondazione del club nel 1892, nonché la prima volta che un campione in carica della massima serie inglese perde cinque partite consecutive in casa.

Lo stato di forma dei Reds, ostacolato da numerosi infortuni, è ben lontano da quello della scorsa stagione, conclusa con 99 punti.

"È difficile quando le cose vanno male", ha dichiarato il difensore del Liverpool Trent Alexander-Arnold dopo la sconfitta.

"Si inizia a pensare troppo e si cerca di capire cosa sia e di risolverlo il prima possibile.

"Penso che non appena riusciremo a ritrovare il ritmo e a vincere le partite, allora andrà bene, ma è più facile a dirsi che a farsi".

La cosa più notevole è che la sconfitta con il Burnley a gennaio, che ha dato il via alla serie di sconfitte di quest'anno ad Anfield, ha messo fine alla striscia di 68 partite di imbattibilità del Liverpool in casa in Premier League, che durava da quasi quattro anni.

Dall'inizio dell'anno, il Liverpool ha perso sette partite di campionato, intaccando le speranze di arrivare tra le prime quattro, per non parlare della difesa del titolo.

L'ultima sconfitta contro il Chelsea è stata decisa da una splendida conclusione alla fine del primo tempo di Mason Mount, che ha raccolto una palla lunga sul lato sinistro dell'area di rigore del Liverpool prima di tagliare dentro Fabinho e concludere davanti ad Alisson.

Il Chelsea, a cui è stato annullato anche un gol di Timo Werner per uno strettissimo margine di fuorigioco, è ora imbattuto in 10 partite in tutte le competizioni sotto la guida di Thomas Tuchel.

Lunedì i Blues affronteranno in casa l'Everton, rivale nella top-four, mentre domenica il Liverpool cercherà di porre fine alla sua serie di sconfitte ad Anfield contro il Fulham, che occupa il 18° posto.

Fonte: edition.cnn.com