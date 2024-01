Il Liverpool conquista la finale di FA Cup battendo il Chelsea in un'estenuante gara ai rigori

Per tutte le sue qualità - il pressing intenso, la solidità difensiva, gli attacchi vorticosi - forse il suo punto forte è il senso di drammaticità in occasioni come queste.

Proprio come nella finale di Coppa di Lega di quest'anno a Wembley, gli uomini di Jurgen Klopp hanno avuto bisogno dei calci di rigore per sconfiggere il Chelsea e vincere l'argento nello stesso stadio.

Per quanto sia improbabile che i Reds diventino la prima squadra inglese a vincere tutte e tre le competizioni nazionali e la Coppa Europea, la quadrupletta è ancora possibile grazie alla vittoria in FA Cup.

Due trofei nella bacheca in questa stagione e spazio per altri due. È per questo che i tifosi del Liverpool sognano. La storia può ancora essere fatta.

I 120 minuti senza gol hanno smentito la qualità della partita. Le occasioni non sono mancate, i pali sono stati colpiti, ma forse era giusto che nel 150° anniversario della coppa più antica del calcio la finale si decidesse nel modo più teatrale.

Il Chelsea ha sbagliato il secondo rigore (Cesar Azplicueta), il Liverpool il quinto (Sadio Mane). C'è stato un senso di déjà vu, dato che i primi 10 rigori non sono riusciti a decidere il risultato e la partita è andata alla morte improvvisa - la finale di Coppa di Lega si è conclusa 11-10 ai rigori con i portieri che dovevano farsi valere.

Questa volta, però, sono stati necessari meno rigori: Alisson Becker ha parato il calcio piazzato di Mason Mount, dando a Kostas Tsimikas la possibilità di diventare l'improbabile eroe.

Il greco non è un titolare fisso per il Liverpool, ma ha segnato con freddezza, scatenando i festeggiamenti dei giocatori in rosso.

I giocatori del Liverpool hanno abbracciato Tsimikas, il manager Jurgen Klopp si è diretto verso i suoi uomini e i tifosi hanno acceso dei razzi per saturare l'aria con una tinta di rosso.

L'inno del club, "You'll Never Walk Alone", è risuonato nello stadio mentre i tifosi del Liverpool facevano una serenata alla squadra che ha conquistato la prima FA Cup a Wembley in 30 anni.

Tuttavia, i festeggiamenti dovranno essere di breve durata, perché ci sono altre sfide all'orizzonte: la finale di Champions League a fine mese e due partite di Premier League in cui cercare di superare i tre punti di vantaggio del Manchester City in testa al campionato.

Occasioni a volontà

Anche un'occasione così tradizionale - una banda musicale prima del calcio d'inizio, i Reali che consegnano il trofeo - riconosce gli eventi mondiali.

Come in molte grandi occasioni sportive, sono state fatte dichiarazioni politiche. Prima i tifosi del Liverpool hanno fischiato l'inno nazionale inglese, poi capitani e dirigenti si sono messi in piedi con la bandiera ucraina che recava la scritta "PACE" in lettere maiuscole nere e, poco prima che questa più antica delle competizioni prendesse il via, i giocatori si sono inginocchiati.

La partita è iniziata da pochi minuti quando il Liverpool ha avuto la sua prima occasione. A dire il vero, gli uomini in rosso avrebbero dovuto segnare almeno una volta, tanto è stato il loro dominio nei primi 15 minuti, ma Thiago, l'eccezionale Luis Diaz, Mo Salah e Mane hanno arrancato davanti alla porta.

Anche se il Chelsea ha giocato in secondo piano per la maggior parte del primo tempo, probabilmente i londinesi hanno avuto la migliore occasione di quel periodo, con solo un salvataggio di classe mondiale di Alisson - un tuffo basso sui piedi di Marcos Alonso - che ha impedito loro di andare in vantaggio.

L'uscita anticipata per infortunio di Salah, capocannoniere del Liverpool in questa stagione, ha aumentato il senso di ansia del Liverpool nel corso del primo tempo ma, anche senza l'egiziano, i Reds sono stati in grado di riaffermare il loro dominio prima dell'intervallo.

Infatti, il sostituto di Salah, Diogo Jota, avrebbe dovuto portare in vantaggio gli uomini di Klopp poco prima dell'intervallo.

Proprio come il Liverpool nel primo tempo, il Chelsea ha avuto un inizio brillante nel secondo. Ancora una volta, Alonso si è visto negare la possibilità di segnare, questa volta dalla traversa, quando il suo minaccioso calcio di punizione ha colpito la barriera.

Due delle migliori squadre del calcio inglese si affrontano a viso aperto e le occasioni non mancano: Jota, Diaz e Andy Robertson per il Liverpool; Christian Pulisic (due volte) per il Chelsea.

Non c'è stato respiro. È stato divertente. L'atmosfera è stata fantastica, con entrambe le tifoserie che hanno alzato i decibel in una splendida serata estiva londinese.

Mancava solo il gol. I minuti passano, i sostituti entrano in campo, gli errori si insinuano nelle giocate delle gambe stanche, ma nessuno riesce a trovare la rete.

Diaz ha guardato verso il cielo quando l'impressionante Edouard Mendy ha fermato un'altra sua occasione, questa volta all'82° minuto, e il suo gesto ha rispecchiato i sentimenti di tutti i tifosi che stavano guardando: uno dei due portieri sarà mai battuto?

Robertson ha colpito il palo a sette minuti dalla fine, prima che Diaz prendesse nuovamente la mira. Ma al fischio d'inizio la partita - per tutte le occasioni, per tutto lo spettacolo - è rimasta sullo 0-0.

Inevitabilmente, l'energia è calata nei tempi supplementari e sono state create poche occasioni, mentre i rigori si profilavano all'orizzonte.

Ancora una volta il Chelsea, ancora sotto sanzioni del governo britannico, ha subito la più crudele delle sconfitte, diventando la prima squadra a perdere tre finali di FA Cup consecutive.

"Siamo tristi, ma allo stesso tempo orgogliosi perché abbiamo lasciato tutto sul campo", ha dichiarato il manager Thomas Tuchel dopo la partita.

Fonte: edition.cnn.com