- Il livello persistente di reclami sulla privacy dei dati rimane considerevole

I reclami in materia di protezione dei dati nel Renania-Palatinato rimangono a un livello elevato. Il Commissario per la Protezione dei Dati e la Libertà di Informazione, Dieter Kugelmann, ha registrato un totale di 822 reclami nel 2023, in calo rispetto ai 1107 registrati nell'anno precedente. Tuttavia, nei primi sei mesi del 2024 sono stati registrati 538 reclami, come ha rivelato Kugelmann durante un evento a Magonza.

Sembra esserci un certo livello di stabilizzazione a questi alti numeri di reclami dopo il notevole aumento durante l'era del COVID-19. Questa tendenza potrebbe suggerire che la protezione dei dati sta diventando un problema sempre più rilevante per le persone. Nel 2023 sono stati segnalati 678 violazioni dei dati al Kugelmann, in calo rispetto ai 715 incidenti del 2022 e ai 406 del primo semestre di quest'anno.

Kugelmann riferisce un notevole aumento delle richieste di consulenza dal suo ufficio. L'Intelligenza Artificiale (IA) è un argomento prominente in queste consulenze, anche se non ancora un tema comune nei reclami. Kugelmann è fiducioso che questo cambierà con il tempo.

Il Commissario per la Protezione dei Dati e la Libertà di Informazione, Kugelmann, attribuisce il alto numero di reclami a un aumento della consapevolezza e della vigilanza sulla protezione dei dati. La Commissione sta attivamente affrontando queste preoccupazioni, fornendo consulenza e assistenza a individui e organizzazioni.

