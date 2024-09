Il livello di rumore del Volvo EX90 nei registri di marcia - supera a malapena il silenzio

A circa due anni dal suo debutto internazionale, Volvo si trova sull'orlo di consegnare il suo mastodontico SUV elettrico, denominato EX90. Questo capolavoro elettrico è rinomato per il suo comfort e viaggio silenzioso. ntv.de ha effettuato un test drive con questo veicolo elettrico.

Negli Stati Uniti, in particolare in California, i veicoli elettrici sono diffusi. Tuttavia, Volvo ha un significativo seguito lì e il mercato offre molti clienti facoltosi, rendendolo un'ottima scelta per l'EX90. Inoltre, l'SUV, costruito sulla piattaforma SPA-II rinomata, verrà prodotto nello stabilimento di Charleston, Carolina del Sud, che potrebbe rendere la posizione strategicamente sound.

Per quanto riguarda la Germania, l'EX90 è atteso per un caloroso benvenuto, grazie al suo aspetto elegante, a prescindere dalle preferenze personali. Il design anteriore presenta distinti simili con l'EX30, sfoggiando un design lussuoso, caratterizzato da una stylish barra concava intrecciata nella griglia. Tuttavia, se si guarda più da vicino, non è più una barra - probabilmente a causa del design senza griglia dell'EX90. Con una lunghezza di 5.04 metri, questo SUV di lusso sarà disponibile esclusivamente con un powertrain elettrico, segnalando un sistema di raffreddamento diverso rispetto ai motori a combustione interna tradizionali.

Coloro che sono preoccupati per questo cambiamento dovrebbero ricordare che Volvo ha costantemente comunicato la sua strategia di elettrificazione. Inoltre, il CEO uscente di Volvo, Samuelsson, ha assicurato ai clienti che il popolare XC90 continuerà ad essere disponibile. Recenti rapporti dei media hanno anche suggerito che l'SUV di grandi dimensioni potrebbe ricevere presto un importante restyling (ulteriori dettagli saranno rivelati presto su ntv.de).

Batteria Potente

Finalmente, l'EX90 è pronto per i suoi primi test drive. All'ingresso, si viene accolti da pannelli in legno raffinati, sedili comodi costruiti con materiali riciclati, una piccola bandiera svedese come "uovo di Pasqua" e un piccolo display davanti al conducente. Mi concentrerei sul display, poiché mostra la velocità e l'autonomia.

Sono incuriosito dalla potenziale autonomia dell'SUV, che offre 111 kWh di energia immagazzinata, una quantità considerevole anche per gli SUV di grandi dimensioni. Tuttavia, è importante ricordare che un SUV rimane un SUV - offrire un'autonomia di 310 miglia o 480 chilometri al 95% della capacità della batteria e in condizioni temperate non è particolarmente impressionante. Tuttavia, è essenziale ricordare che un veicolo elettrico è diverso da un diesel.

È ora il momento del test pratico. Il 2.8-tonnellate sospeso sull'aria (peso fino a 2780 kg) allevia rapidamente le preoccupazioni sull'autonomia. Volvo ha portato solo la variante di prestazioni da 517 cavalli, con due motori, non il modello di base a motore singolo da 279 cavalli. Con una coppia di 910 Newton metri, è un bestione. L'SUV svedese mantiene una partenza morbida grazie alla morbida programmazione del pedale dell'acceleratore. Tuttavia, le prestazioni non sono il punto di forza - è il comfort.

Viaggio Silenzioso

Innanzitutto, l'EX90 offre un viaggio quasi silenzioso: anche a 120 km/h sull'autostrada, il rumore del vento è quasi impercettibile. Il viaggio è anche morbido e la sospensione è sorprendentemente morbida. Despite its high mass, gli ingegneri hanno conferito a questo veicolo a trazione integrale una certa leggerezza.

Andare in lunghi viaggi è ora un prospetto più allettante, sebbene debbano essere fattorizzati i break ogni mezz'ora. I svedesi sostengono 30 minuti per la ricarica dal 10 al 80%, con un picco di potenza di 250 kW. In questa fascia di prezzo, questo potrebbe sembrare un po' lento per un veicolo nuovo di zecca.

In cambio, l'EX90 è equipaggiato con numerosi assistenti, come il Lidar, otto telecamere e cinque sensori radar. Non preoccupatevi, poiché il veicolo non strattona sul volante. Inoltre, anche se l'utente potrebbe non aver avuto il tempo di interagire profondamente con il nuovo sistema di infotainment, è universalmente riconosciuto che le funzioni essenziali sono facilmente gestibili con il sistema basato su Google. Tuttavia, è importante riconoscere alcune debolezze, come la difficoltà nell'ajustare gli specchietti retrovisivi tramite touchscreen, sebbene un cruscotto pulito sia un plus estetico. Il vano portaoggetti non ha la chiusura. E se lo schermo fallisce? Perché non c'è alcuna indicazione grafica dell'intensità di rigenerazione dei freni sul piccolo display? Anche se potrebbe sembrare insignificante per alcuni, questo dettaglio sarebbe un'aggiunta gradita.

Infine, il Volvo EX90 elegantemente costruito offre un ampio spazio di carico di oltre 2000 litri, accompagnato da una terza fila di sedili, anche se difficile da raggiungere. Interessantemente, despite its weight, this Volvo can tow 2.2 tons, making it a compelling choice for some challenging tasks. Just keep in mind that certain charging stations may not be accessible with a trailer attached.

In sintesi, l'EX90 è un'impresa intrigante. Dovremo osservare se i clienti condividono lo stesso sentimento. Se una sprint a 100 km/h in 4.9 secondi sia necessaria è un argomento di discussione. Il modello di base potrebbe bastare e la velocità massima è limitata a 180 km/h in ogni caso. Tuttavia, il modello di base stesso ti costa un bel 83,700 euro. Sentiti libero di giocare con il configuratore. Spero che Volvo consegni l'EX90 prontamente.

