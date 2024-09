Il livello dell'acqua nel fiume Elba in Sassonia sale al livello di allarme 1.

In paesi confinanti a sud e a est, si stanno preparando per un secolo di inondazioni. Incredibilmente, anche Sassonia e Baviera in Germania sono state colpite dalle inondazioni, ma non si prevedono disastri di grandi proporzioni. Il ponte Carolabridge, che ha subito un parziale crollo a Dresda, sembra aver evitato ulteriori problemi.

L'Europa centrale e orientale sta attraversando forti piogge, con conseguenti aumenti del livello delle acque in alcune aree. Il paese di Schöna sull'Elba in Sassonia ha superato la soglia di allarme 1 (quattro metri) nel tardo pomeriggio. Il livello delle acque viene monitorato attentamente, con il picco delle inondazioni atteso per giovedì prossimo. Successivamente, si prevede una diminuzione dei livelli delle acque. Riesa si attende un aumento dell'Elba vicino al livello di allarme 3, e potrebbe accadere lo stesso a Torgau.

Dresda ha ricevuto buone notizie: i vigili del fuoco hanno dichiarato che la rimozione dei detriti dal ponte Carolabridge parzialmente crollato lungo la riva del fiume sarà completata entro sabato sera. Le parti rimanenti del ponte nel fiume non dovrebbero rappresentare un significativo pericolo per la situazione delle inondazioni, secondo René Herold, capo dell'ufficio ambientale della città.

Il Centro sassone per il controllo delle inondazioni si aspetta un superamento del livello di allarme 3 nella zona di raccolta della Neiße Lusaziana, che confina con la Polonia. L'Agenzia ambientale dello stato del Brandeburgo ha inoltre emesso avvisi di inondazione fino al livello 4 per la zona di raccolta del fiume Oder. Ulteriori avvisi, sebbene di livelli inferiori, sono stati emessi per l'Elba, la Spree, la Black Elster e altri fiumi. Gli avvisi del Brandeburgo saranno chiariti lunedì.

Nel frattempo, nel sud e nel sud-est della Baviera, le persone stanno raccogliendo sacchi di sabbia dopo ore di pioggia, poiché le inondazioni rappresentano una minaccia o la pressione del terreno aumenta. Alcune connessioni ferroviarie sono state interrotte, i passaggi sottostanti chiusi e i campi allagati. A Passau, alcune sezioni della città vecchia sono state isolate come misura precauzionale.

Il picco delle inondazioni è atteso a Passau domenica mattina. Il Danubio è previsto raggiungere circa 7,90 metri, mentre l'Inn dovrebbe raggiungere circa 5,50 metri. Ciò supererebbe il livello di allarme 3 di Passau di quattro livelli. Tuttavia, non si prevedono grandi inondazioni a Passau.

Il Centro di controllo delle inondazioni della Baviera non si aspetta sviluppi drammatici nello stato, nonostante le previsioni di ulteriori precipitazioni. La maggior parte delle precipitazioni è già avvenuta. Il prosieguo delle inondazioni viene rallentato dalla neve sulle montagne invece che dalla pioggia in molte aree. Tuttavia, oltre a Passau, il livello 3 è previsto anche in alcune altre località delle zone di raccolta dell'Isar e dell'Inn. Al momento, solo il distretto di Cham nell'est del libero stato e Bad Tölz-Wolfratshausen nel sud hanno ricevuto un avviso di inondazione per le aree edificate.

Il pericolo era notevolmente più grave nella Repubblica Ceca, in Austria e in altri paesi dell'Europa centrale e sud-orientale. Lo stato di emergenza è stato dichiarato in diversi luoghi. Sono state segnalate quattro vittime a causa delle inondazioni in Romania e ci sono stati significativi danni e occasionali gravi disagi del traffico in

