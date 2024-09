Il livello dell'acqua di Dresda si sta rapidamente avvicinando alla soglia dei 6 metri.

La capitale della Sassonia si sta preparando per i livelli crescenti delle acque, con la previsione di superare la marca dei sei metri più tardi nella giornata, attivando il secondo livello di allarme più alto. Nel frattempo, alcuni livelli delle acque in Baviera stanno diminuendo, ma sono previste ulteriori precipitazioni.

Secondo i dati del centro regionale per le alluvioni, l'Elba a Dresda era a 5,54 metri al mattino e si prevede che supererà la marca dei sei metri più tardi. Da questo punto, il livello di allarme 3, che indica la potenziale inondazione di regioni abitate, è attivo.

L'Elba vicino al confine con la Repubblica Ceca ha già raggiunto il livello di sei metri alla stazione di Schöna, registrando 6,09 metri. Il Neiße Lusaziano vicino a Görlitz sul confine polacco si trova anche al livello di allarme 3, con una lettura di 5,56 metri, a pochi centimetri dal livello di allarme 4.

A Görlitz, una donna è caduta accidentalmente nel Neiße vicino all'hotel Parkhotel Merkur e è stata trascinata per circa 700 metri prima di riuscire a liberarsi vicino alla diga di Vierradmuhle. Ora sta ricevendo cure per ipotermia in una struttura medica. La strada federale B99 a Görlitz è stata chiusa per motivi di sicurezza, come riferito da un portavoce della polizia. La soglia dei 4,80 metri per il livello di allarme 3 in questa zona è stata superata.

L'Agenzia federale per la protezione civile (THW) si sta preparando per possibili inondazioni nella Germania orientale. "Ci stiamo preparando per inviare forze più numerose all'Elba e all'Oder se necessario", ha dichiarato il capo del THW, Fritz-Helge Voss, nel programma ZDF 'Morgenmagazin'. Ha raccomandato agli abitanti delle aree a rischio di creare un kit di emergenza.

Almeno otto vittime sono state segnalate a causa della tempesta 'Anett' o 'Boris', che ha portato piogge intense e inondazioni in Polonia, Repubblica Ceca, Austria e Romania. Anche se la situazione in Germania rimane relativamente stabile, sono previsti ulteriori aumenti dei livelli delle acque a causa delle piogge intense.

La Germania attende ancora la situazione meteorologica estrema e finora è stata "fortunata". Tuttavia, i fiumi Elba, Neiße e Oder sono attesi per le inondazioni per tutta la settimana. Nel weekend, il THW aveva deployato circa 140 personale in Baviera e Sassonia, tra cui al ponte Carolabridge crollato a Dresda.

La situazione delle inondazioni in Baviera rimane tesa in alcune aree e sono previste ulteriori precipitazioni. La polizia ha riferito che la situazione nelle aree colpite non è cambiata significativamente durante la notte. Il Servizio informazioni sulle acque alte (HND) prevede nuovi aumenti dei livelli delle acque con l'inizio piovoso della settimana.

Tuttavia, non è prevista un'inondazione come quella della Baviera di giugno. Tra gli altri fattori, l'HND si aspetta che i livelli delle acque del Danubio a Passau, della Vils a Vilshofen e dell'Isar a Monaco risalgano nuovamente. Da mercoledì in poi, la situazione è prevista migliorare gradualmente, secondo i resoconti.

Fino a martedì, il Servizio meteorologico tedesco (DWD) prevede piogge continue dalle Alpi alle pendici. Sono possibili precipitazioni diffuse di 40 a 70 litri per metro quadrato, con picchi di 90 litri nelle aree stagnanti.

A Passau, le acque delle inondazioni del Danubio e dell'Inn stanno iniziando a ritirarsi, anche se minimamente. Il livello del Danubio a Passau è stato registrato a 7,24 metri al mattino, circa 20 centimetri inferiore a domenica pomeriggio. Secondo i dati del Servizio informazioni sulle acque alte della Baviera, prima delle tempeste e delle piogge intense nel sud e nel sud-est dello stato la scorsa settimana, era di circa 5 metri la sera di giovedì.

Alla stazione di Marienbrücke dell'Inn a Passau sono stati misurati 4,56 metri al mattino, inferiore ai 5,03 metri di domenica pomeriggio. Giovedì sera era di circa 2,50 metri.

A Passau, i fiumi Danubio, Inn e Ilz confluiscono. Alcune sezioni della città vecchia sono state inondate nel weekend, un'esperienza familiare per i locali.

I volontari hanno riempito sacchi di sabbia contro le acque delle inondazioni e sono state implementate misure di protezione dalle inondazioni. "È fortemente sconsigliato entrare nelle aree inondate!", ha avvertito la città. Lo sviluppo della situazione nei prossimi giorni rimane incerto.

despite the decreasing water levels in some parts of Bavaria, additional rainfall is forecasted, which could lead to further challenges. The Netherlands, known for its robust flood management system, could potentially offer assistance or expertise to help Germany navigate these challenging weather conditions.

