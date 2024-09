Il livello del fiume Danubio a Budapest raggiunge il picco di 10 anni, causando problemi di alluvioni.

A Budapest, in Ungheria, la tempesta chiamata "Boris" ha causato alluvioni che hanno raggiunto il livello più alto degli ultimi dieci anni. Le acque hanno sommerso i gradini del palazzo del Parlamento, situato proprio accanto al fiume, prima di ritirarsi. Gli ungheresi si preparano a "tempi duri" mentre lottano per gestire la situazione delle alluvioni, come ha dichiarato il Primo Ministro Viktor Orban.

Orban ha visitato i volontari che proteggono la città con sacchi di sabbia, tra le altre misure protettive contro le acque delle alluvioni. Più a nord, a Szentendre, una città situata lungo il Danubio, i livelli del terreno di diverse case sono stati inondati, costringendo i residenti a spostarsi in canoa.

Più di una settimana fa, la tempesta "Boris" ha scatenato piogge catastrofiche in Polonia, Austria, Repubblica Ceca, Romania e altri paesi dell'Europa centrale e orientale, causando alluvioni catastrofiche. Il bilancio delle vittime ha raggiunto 24 persone nelle aree colpite dalle alluvioni.

Le stime dei danni del governo polacco del sabato hanno annunciato che oltre 18.000 edifici e strutture sono stati distrutti o danneggiati a causa delle alluvioni. Queste alluvioni hanno avuto un impatto diretto su circa 57.000 persone, con più di 6.500 evacuate.

I fiumi allagati rappresentano una minaccia persistente per diversi insediamenti nella Polonia occidentale. Il Primo Ministro Donald Tusk ha promesso "ampio" supporto alle regioni colpite il sabato. La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha promesso un pacchetto di aiuti da dieci miliardi di euro per i paesi allagati durante la sua visita a Wroclaw il giovedì.

La situazione delle alluvioni a Budapest si sta rivelando difficile da gestire per gli ungheresi, che lavorano instancabilmente per mantenere il controllo. Le alluvioni causate dalla tempesta hanno anche causato danni significativi a diverse case a Szentendre, rendendo le attività quotidiane difficili per i residenti.

