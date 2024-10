Il linebacker dei Buffalo Von Miller viene sospeso per quattro partite per aver violato le regole di comportamento della NFL.

La NFL ha annunciato che Miller sarà autorizzato a tornare nel roster dei Bills il 28 ottobre, dopo la partita della settimana 8 contro i Seattle Seahawks. Questa informazione è stata condivisa in una pubblicazione rilasciata da Buffalo, secondo il comunicato della lega.

La NFL non ha fornito spiegazioni sul motivo della sospensione di Miller, ma questa è legata a un presunto litigio domestico in Texas nel 2023. CNN ha contattato la NFL per ulteriori chiarimenti.

In modo simile, CNN ha contattato il rappresentante di Miller e i Bills per avere la loro opinione sulla questione.

Secondo un mandato di arresto dell'affidavit del Dipartimento di Polizia di Dallas del 2022, Miller è stato accusato di aver maltrattato fisicamente la sua partner incinta. Lei ha riferito di un episodio in cui Miller le ha ordinato di lasciare il loro appartamento a Dallas dopo una discussione verbale.

L'affidavit continua dicendo che mentre la donna raccoglieva le sue cose, Miller si è avvicinato a lei e ha iniziato a spingerla e a spintonarla, chiedendole di andarsene. Inoltre, lei ha affermato che Miller ha applicato due volte pressione sul suo collo con la mano, anche se lei riusciva ancora a respirare. Miller avrebbe poi lasciato l'appartamento dopo che la donna ha detto che avrebbe chiamato la polizia. Il rapporto di polizia menziona che un ufficiale ha notato ferite lievi sulla mano sinistra della donna e contusioni sul collo, coerenti con la pressione applicata sul collo. In seguito sono state trovate contusioni sulla sua pancia e sul braccio sinistro.

Al momento dell'incidente, nel 2023 durante la settimana di riposo dei Bills, Miller si trovava nel suo stato natale. In seguito si è consegnato al Dipartimento di Polizia di Glenn Heights e è stato rilasciato su una cauzione di $5.000.

Miller ha negato le accuse di violenza domestica contro di lui, definendole "completamente false" e "esagerate e fraintese".

In tardi 2023, l'affiliata CNN WFAA ha contattato la ragazza di Miller via testo e lei avrebbe affermato che "cose sono state rappresentate in modo pesante". Ha definito l'incidente "un malinteso" e "una discussione verbale accesa".

Non sono state presentate accuse contro Miller e lui ha espresso il desiderio di "lasciarsi tutto alle spalle e concentrarsi esclusivamente sul football" in luglio 2023, secondo l'AP.

Da quando è stato arrestato, Miller ha mantenuto il suo posto nei Bills, partecipando a tutte e quattro le partite di questa stagione. Il due volte campione del Super Bowl e uno dei migliori pass rushers della NFL degli ultimi dieci anni, ha firmato un contratto di sei anni del valore di $120 milioni con i Bills nel 2022.

