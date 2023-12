Il linebacker dei Buffalo Bills Von Miller afferma che le accuse di violenza domestica sono "false al 100%".

"Io e la mia ragazza abbiamo dei problemi come qualsiasi altra coppia, ma non c'è mai stata nessuna di queste cose che sono state denunciate contro di me", ha detto Miller. "Spero che con il tempo tutte queste cose vengano chiarite. A volte la vita è solo vita. Devi solo continuare a spingere e a muoverti. Le persone che mi conoscono e quelle che mi sono state vicine conoscono il mio carattere, sanno chi sono".

Quando gli è stato chiesto cosa non fosse vero nelle accuse, ha risposto: "È tutto sbagliato".

Miller, originario di DeSoto (Texas), si trovava nel suo stato durante la settimana di pausa dei Bills quando la polizia è intervenuta per il presunto incidente il 29 novembre. Miller si è consegnato al dipartimento di polizia di Glenn Heights il 30 novembre ed è stato rilasciato con una cauzione di 5.000 dollari.

"Non è una situazione divertente, ma tutto ciò non è corretto e non è vero. L'unica cosa vera è che abbiamo un terzo figlio in arrivo", ha detto.

Secondo l'affidavit del mandato di arresto del Dipartimento di Polizia di Dallas, Miller è stato accusato di aver aggredito la sua fidanzata incinta. La presunta vittima ha raccontato alla polizia che Miller le ha ordinato di lasciare l'appartamento che condividono a Dallas dopo una discussione verbale. Mentre lei stava raccogliendo gli oggetti personali per andarsene, si legge nell'affidavit, Miller "si è avvicinato a lei e ha iniziato a spingerla, intimandole di lasciare l'appartamento".

La polizia afferma che la donna ha informato di essere incinta di sei settimane.

Nel rapporto, la donna sostiene che a un certo punto Miller le ha strappato una ciocca di capelli, facendola cadere a terra.

La donna ha anche raccontato agli agenti che per due volte Miller le ha "fatto pressione" con la mano intorno al collo, anche se lei era ancora in grado di respirare. Miller avrebbe lasciato l'appartamento dopo che la donna aveva detto che avrebbe chiamato la polizia. Nel rapporto della polizia si legge che un agente "ha osservato lievi abrasioni sulla mano sinistra della denunciante e lividi sul collo, lesioni compatibili con la pressione esercitata sul collo". In seguito sono stati riscontrati lividi anche sull'addome e sul braccio sinistro.

La CNN non è riuscita a trovare informazioni per contattare la fidanzata di Miller. L'affiliata della CNN WFAA ha riferito di averla contattata via sms e lei avrebbe detto: "Le cose sono state gonfiate fuori dal contesto. È davvero scandaloso!". Ha definito l'incidente "un enorme malinteso" e un "disaccordo verbale".

Miller ha continuato a giocare per i Bills dopo l'arresto. Il direttore generale dei Bills Brandon Beane ha dichiarato all'inizio del mese che Miller avrebbe giocato mentre il processo legale continuava.

"È una cosa molto seria e... prenderemo tutte le precauzioni del caso. La cultura, il carattere e tutte queste cose sono importantissime. Ma dobbiamo anche ricordare che dobbiamo lasciare che il processo legale si svolga. Il ragazzo che conosciamo qui da un anno e mezzo, sembra fuori dalla norma", ha detto.

Miller, uno dei più temibili pass rushers della NFL dell'ultimo decennio, ha firmato l'anno scorso un contratto di sei anni e 120 milioni di dollari con i Bills. A 34 anni e reduce da diversi infortuni, in questa stagione ha collezionato solo tre tackle e nessun sack e ha giocato solo 11 delle 15 partite.

Andy Rose, David Close e Ben Morse della CNN hanno contribuito a questo servizio.

