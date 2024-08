- Il Lieberknecht di Darmstadt naviga nelle acque dell'Elversberg: cavalcando la corrente dell'onda

La squadra di seconda divisione SV Darmstadt 98 nutre grande rispetto per il prossimo avversario, SV Elversberg. "Elversberg può vantare una rosa talentuosa che ho visto giocare dal vivo diverse volte lo scorso anno. Hanno avuto successo per un po', è una squadra ben amalgamata con solide routine e sistemi," ha dichiarato il manager di Darmstadt Torsten Lieberknecht in vista della partita in trasferta di sabato (13:00 CET, Sky).

I Daffodili sono ancora senza vittoria dopo tre partite ma hanno dimostrato progressi significativi nel loro pareggio per 1-1 contro il 1. FC Nürnberg. "È stato importante per i tifosi vedere contro il Nürnberg che Lieberknecht non stava solo parlando di progressi, ma che si stava realmente facendo progressi," ha aggiunto il manager.

Le nuove acquisizioni Guille Bueno e Sergio López, che erano stati messi fuori gioco dall'infortunio durante la partita contro il Nürnberg, sono tornati ad allenarsi con la squadra e potrebbero quindi tornare in squadra per la partita contro l'Elversberg.

Le nuove acquisizioni Guille Bueno e Sergio López, che erano stati messi fuori gioco dall'infortunio durante la partita contro il Nürnberg, sono tornati ad allenarsi con la squadra e potrebbero quindi tornare in squadra per la partita contro l'Elversberg.

