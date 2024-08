- Il Lidberg di Darmstadt esprime gratitudine verso l'ex compagno di squadra di Lily, Isherwood.

Un'amicizia di lunga data ha recentemente spinto Isac Lidberg a dare un'occhiata a SV Darmstadt 98, convincendolo a unirsi a loro pochi giorni fa. Questo amico, Thomas Isherwood, ha una solida storia con il club, avendo fatto parte delle loro "Lilies" negli ultimi tre anni. Purtroppo, il suo contratto non è stato rinnovato durante l'estate, portandolo a cercare una nuova squadra.

Isherwood non ha potuto fare a meno di lodare Darmstadt, ha condiviso Lidberg durante un round con i media in città. "Ha detto che l'atmosfera del club è fantastica e lo spogliatoio è pieno di brave persone. Mi piacerebbe passare del tempo qui", ha espresso Lidberg. Questo rapporto entusiasta è stato ciò che alla fine lo ha persuaso a trasferirsi in Assia.

Entrambi Lidberg e Isherwood hanno radici a Stoccolma e hanno una storia ricca insieme nelle nazionali giovanili svedesi. "Ishi è uno dei miei amici più cari", ha confessato il 25enne, citando l'ex nazionale Mario Gomez come suo modello di lungo termine.

