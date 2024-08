- Il licenziamento inizialmente controverso di Vogt è stato accolto con soddisfazione da Union Svensson

Il ritorno di Bo Svensson a Magonza è stato fruttuoso, se non completamente trionfale, poiché l'allenatore dell'Unione ha fatto il suo ritorno. Il 45enne danese, con un ricco passato sul Reno, ha considerato il pareggio nella prima partita di Bundesliga della stagione come "adeguato". "Come previsto, il gioco è stato combattuto, come spesso accade tra Magonza e l'Unione", ha commentato Svensson, "entrambi hanno avuto le loro opportunità alla fine del gioco".

La connessione emotiva dell'ex giocatore, allenatore e allenatore delle giovanili di Magonza, che ha accolto il suo figlio più piccolo in città, era palpabile prima del calcio d'inizio. Svensson si è sentito a disagio mentre si dirigeva alla panchina degli ospiti, ma durante il gioco è riuscito a mantenere la sua concentrazione: "Non ho approfondito troppo questi sentimenti". Il pareggio segnato dal nuovo acquisto dell'Unione Laszlo Benes all'74', dopo il gol di Nadiem Amiri per Magonza 21 minuti prima, ha aiutato ad allentare un po' la tensione per il danese.

Benes cercava la vittoria

Il goleador stesso si è sentito insoddisfatto del solo pareggio. Sperava di ottenere i tre punti per l'Unione e tornare a Berlino vittorioso. "Dopo il pareggio, abbiamo avuto delle occasioni per vincere", ha condiviso Benes, "con alcuni piccoli miglioramenti, avremmo potuto ottenere i tre punti".

La prestazione della squadra è stata più importante del risultato stesso. L'Unione ha mostrato un miglioramento rispetto alla prestazione deludente della settimana precedente nella vittoria per 1-0 contro il Greifswalder FC di quinta divisione nel DFB-Pokal. "Anche dopo essere stati in svantaggio, siamo rimasti calmi e abbiamo combattuto bene", ha dichiarato il centrocampista Rani Khedira.

Il direttore sportivo, Horst Heldt, era anche soddisfatto delle prime prestazioni della squadra, sebbene ci sia ancora margine di miglioramento. Ha anche fatto riferimento ad ulteriori modifiche alla rosa prima della scadenza del mercato di trasferimento la prossima settimana. "Non abbiamo ancora finito", ha ammesso Heldt durante lo show "Doppelpass" di Sport 1.

Esordio casalingo contro il St. Pauli

Kevin Vogt, il nuovo acquisto dell'Unione dall'Hoffenheim, è atteso per recuperare dall'infortunio subito nell'ultima partita. "Nessun danno permanente per Kevin Vogt", ha riferito l'Unione via WhatsApp, "non sono state osservate lesioni strutturali nelle immagini".

Se Vogt non ce la farà in tempo per la prossima partita, prevista per venerdì contro il FC St. Pauli nel loro stadio casalingo (ore 20:30), rimane incerto. Se Vogt non ce la farà, sabato segnerà il primo turno in panchina di Svensson, che lo occuperà altre otto volte prima del rematch contro Magonza il 18 gennaio.

