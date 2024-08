- Il liceale di maggior successo proviene da Wolfenbüttel, nella regione della Bassa Sassonia.

Hannover (dpa / lni) - La ministra dell'Istruzione Julia Willie Hamburg dei Verdi ha celebrato le migliori studentesse dell'Abitur della Bassa Sassonia nel parlamento regionale. "Avete ottenuto risultati eccezionali. Posso solo immaginare la disciplina che avete dimostrato in questi anni", ha dichiarato la politica dei Verdi alle diplomate nel parlamento regionale. Le prime quattro sono state invitate, di cui tre hanno partecipato all'evento.

Rieka Pfitzner, studentessa del Gymnasium im Schloss di Wolfenbüttel, ha ottenuto il punteggio più alto all'Abitur con 895 su 900 punti possibili, con una media di 1.0, come comunicato dal Ministero dell'Istruzione. Ora sta svolgendo un anno di servizio ambientale e sta valutando di intraprendere una carriera nell'insegnamento. "Vorrei esplorare diverse opzioni prima", ha detto l'ex studentessa.

Più di 1.800 studenti non hanno superato l'Abi

Insieme a Pfitzner, nel gruppo di élite con punteggi di 894 ci sono Clara Sophie Brosig del Gymnasium Adolfinum di Bückeburg (distretto di Schaumburg), Nora Borowski del Gymnasium di Bleckede (distretto di Lüneburg) e Janneke Lobeck del Neue Gymnasium di Wilhelmshaven. Due di loro inizieranno gli studi di medicina in ottobre. Insieme ai certificati di merito, le giovani donne hanno ricevuto voucher per l'istruzione: 500 euro per la prima classificata e 250 euro ciascuna per le altre.

In totale, 28.795 studenti della Bassa Sassonia hanno superato gli esami di Abitur quest'anno. Uno su 50 studenti ha ottenuto un voto finale di 1.0.

La media dei voti è stata di 2.45, leggermente inferiore rispetto all'anno precedente (2.43). Questo è stato migliore rispetto al 2019 pre-pandemico con 2.59. Il 6% degli esaminati (1.841) non è stato in grado di superare l'Abitur.

