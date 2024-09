Il Libano sta lanciando ampi attacchi a bombardamento contro Israele.

Il giovedì, l'esercito israeliano ha colpito posizioni di Hezbollah in Libano. Secondo i resoconti dei media israeliani, Hezbollah, il gruppo paramilitare filoiraniano, sembra stia reagendo. Centinaia di proiettili vengono sparati verso il nord di Israele, secondo l'esercito. Le sirene di allarme risuonano nelle regioni settentrionali di Israele. I media israeliani suggeriscono che gli incendi sono scoppiati a causa di questi attacchi, ma non ci sono ancora segnalazioni di feriti.

Hezbollah, il gruppo militante che minaccia l'esistenza di Israele, rivendica diversi attacchi, secondo il proprio comunicato. Hanno anche rivendicato di aver lanciato "raffiche di razzi Katyusha" verso Israele in alcuni casi. Gli abitanti di diverse zone nel nord di Israele sono invitati a rimanere vicino ai loro rifugi. L'esercito israeliano ha bombardato circa cento siti di lancio di razzi appartenenti alla milizia filoiraniana Hezbollah nel paese confinante il giovedì.

Dal'inizio del conflitto nella Striscia di Gaza dopo l'attacco di Hamas a Israele quasi un anno fa, ci sono stati quasi scontri quotidiani tra l'esercito israeliano e Hezbollah nella regione di confine israelo-libanese. Hezbollah afferma che le sue azioni sono motivate dalla solidarietà con Hamas.

In Libano, circa 600 persone hanno perso la vita, per la maggior parte membri di Hezbollah. In Israele, secondo le statistiche dell'esercito, sono morte 52 persone, tra cui 26 civili. La milizia filoiraniana Hezbollah accusa Israele di aver causato le esplosioni recenti nei loro dispositivi di comunicazione elettronici.

