- Il letame di un impianto di biogas entra nel fiume - i pesci muoiono

Da una pianta di biogas nella Turingia meridionale, grandi quantità di una miscela di fanghi sono finite nel fiume Milz, causando la morte dei pesci - sia in Turingia che in Baviera, come riferito dalla polizia e dai vigili del fuoco. Diversi mezzi di comunicazione avevano già riferito di questo incidente.

La miscela sarebbe fuoriuscita da una pianta nel comune di Romhild di Simmershausen (distretto di Hildburghausen) e sarebbe finita nel fiume attraverso un canale di alimentazione. Quando i pesci morti sono stati scoperti circa 20 chilometri a valle, vicino al comune bavarese di Aubstadt (distretto di Rhön-Grabfeld) venerdì, le autorità hanno rintracciato la fonte fino alla Turingia.

Si stima che 150.000 litri della miscela siano fuoriusciti, secondo il capo dei vigili del fuoco di Romhild Stefan Laube. Anche se le acque reflue non sono inherentemente dannose, una concentrazione elevata può essere dannosa per la vita acquatica, ha spiegato Laube. È difficile stimare il numero di pesci che sono morti a causa di questo incidente.

La causa della fuoriuscita del materiale non è stata determinata con certezza dalla polizia e dai vigili del fuoco. Non sono state fornite informazioni sull'entità dei danni. Tuttavia, l'azienda interessata avrebbe installato una diga per prevenire simili incidenti in futuro.

