- Il leone della società austriaca Richard Lugner è morto a 91 anni.

L'imprenditore austriaco Richard Lugner è morto. Il nativo di Vienna è deceduto lunedì all'età di 91 anni, hanno confermato i circoli familiari all'agenzia di stampa tedesca. Lugner è diventato famoso per le sue apparizioni mediatiche al Ballo dell'Opera di Vienna, accompagnato da star di Hollywood.

Solo lo scorso giugno, Lugner si è sposato per la sesta volta - questa volta, come i suoi matrimoni precedenti, con una donna molto più giovane di lui, Simone Reiländer (42). Tuttavia, aveva recentemente affrontato alcuni problemi di salute. Nel luglio scorso, ha subito un intervento al cuore. La scorsa settimana, ha pubblicato un video su Facebook, in cui promuove uno studio di piercing nel suo centro commerciale, in piedi sulle stampelle e accompagnato dalla moglie.

Lugner ha celebrato la sua partecipazione al Ballo dell'Opera di Vienna per più di 30 anni, sempre con una famosa compagna. Quest'anno, aveva invitato la vedova di Elvis Presley, Priscilla Presley, e nel 2023 era prevista la partecipazione dell'attrice americana Jane Fonda.

Imprenditore edile di successo

Meno noto è il lato serio della sua vita. A Vienna, è stato molto successo come imprenditore edile negli anni '60, soprattutto nella riqualificazione di edifici vecchi. Nel 1975, ha ricevuto l'incarico di costruire una moschea a Vienna. La sua società di costruzioni aveva oltre 600 dipendenti al culmine del suo successo.

Nel 1990, ha aperto il suo centro commerciale "Lugner City" a Vienna, con oltre 100 negozi. La promozione del "Lugner City" è stata la ragione economica dietro la sua vicinanza a Hollywood, motivo per cui le star che invitava per il Ballo dell'Opera dovevano tenere conferenze stampa e sessioni di autografi lì.

Ventures in politica

Lugner, che aveva ripetutamente sostenuto l'apertura dei negozi la domenica, si è candidato due volte alla presidenza federale: nel 1998 e nel 2016.

Nel 1998, ha ottenuto un rispettabile risultato di quasi il dieci percento dei voti, ma nel 2016 non è riuscito a convincere molti elettori. Alla fine, solo il 2,3 percento ha votato per lui. In realtà, si è candidato alla presidenza solo su insistenza della sua giovane moglie.

Tuttavia, Lugner era meglio conosciuto dagli austriaci come una star della TV. Dal 2003, "Mörtel" ha rivelato la sua vita privata in circa 100 episodi del reality show "The Lugners" sulla televisione privata (ATV).

