- Il Leipzig vuole smantellare la squadra di Alonso.

Bayer Leverkusen e RB Leipzig si affrontano in un duello ad alto rischio nella seconda partita della Bundesliga di sabato sera (18:30/Sky). Entrambe le squadre hanno iniziato il nuovo campionato con vittorie strette, con Leverkusen che è riuscito a superare un avversario di quarta divisione, Jena, nella DFB-Pokal di mercoledì. Nella stagione precedente, Leverkusen ha vinto entrambe le partite contro Leipzig, con un punteggio di 3:2 in entrambi i casi.

Leipzig sarà privo del suo capitano Willi Orban, che ha ricevuto un cartellino rosso nella sua vittoria per 1:0 contro il VfL Bochum e sta scontando una squalifica. Con Mohamed Simakan potenzialmente diretto in Arabia Saudita, Lukas Klostermann sembra destinato a prendere il comando della difesa. Il nuovo acquisto Antonio Nusa potrebbe anche ottenere la sua prima partenza. Il norvegese ha segnato due volte nelle sue prime due uscite competitive per RB.

